COTAR pune piciorul în prag: Legea RCA 132/2017 este o lege buna si trebuie sa ramana asa cum este!

Confederația Operatorilor și Trasportatorilor Autorizați din România (COTAR) lansează un apel către parlamentari să nu modifice Legea RCA în sensul plafonării tarifelor practicate de service-urilor auto și operatorilor economici care prestează servicii de închiriere. COTAR consideră prin intermediul unei scrisori transmise senatorilor din Comisiile de Buget-Finanțe, Economică și Servicii și Juridică ca proiectul inițiat de deputatul independent Marius Bota trebuie retras de urgență pentru afectează grav o industrie în care activează peste jumătate de milion de angajați:

CONFEDERAŢIA OPERATORILOR şi TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (C.O.T.A.R)

Catre:

SENATUL ROMANIEI

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital

Comisia economica, industrii si servicii

Comisia Juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari

Stimate doamne/Stimati domni

Referitor la proiectul de modificare a Legii 132/2017 (L41/2020) cu privire la plafonarea tarifelor practicate de service-urile auto/operatorii economici care presteaza servicii de inchiriere, COTAR atrage din nou atentia asupra gravitatii dispozitiilor cuprinse in proiectul de modificare a Legii 132/2017 publicat pe site-ul Senatului Romaniei, proiect initiat de domnul deputat Marius Bota trebuie retras urgent, deoarece acest proiect afecteaza profund interesele transportatorilor, a intregii industrii auto unde impreuna activeaza peste 500.000 de salariati, iar propunerile din acest proiect incalca dispozitiile Constitutiei Romaniei, ale Tratatului de Functionare a Uniunii Europene, si sunt in contradictiei cu dispozitiile Legii Concurentei.

Totodata COTAR nu a fost invitata la sedintele Comisiilor de specialitate din cadrul Senatului Romaniei unde acest proiect de modificare a legii 132/2017, drept pentru care va rugam sa nu inaintati raportul si sa intoarceti proiectul de lege la Comisii pentru ca acesta sa fie supus dezbaterilor. La aceste sedinte va solicitam sa invitati atat COTAR cat si restul asociatiilor de consumatori, de service-uri, de brokeri, etc care sunt direct interesate de acest proiect de lege nociv.

In data de 25.02.2020 am aflat ca la sedintele comisiilor au participat doar ASF si societatile de asigurari, fara sa fi fost invitate asociatii de transportatori, consumatori, service-uri, brokeri, etc. Este total nedemocratic si inechitabil ca in cadrul sedintelor sa participe doar ASF si asiguratorii, iar cei care sunt direct vizati de modificarile legii sa nu fie invitati la dezbateri.

Legea RCA 132/2017 este o lege buna si trebuie sa ramana asa cum este.

Daca proiectul de lege ar fi adoptat in forma propusa de initiatori, transportatorii vor fi nevoiti sa aloce sume importante de bani pentru a acoperi diferentele dintre costurile de reparatie/inchiriere si despagubirile subevaluate care vor fi platite de societatile de asigurari pe baza propriilor calcule. Astfel se va ajunge la un sistem de co-plata in care asiguratorul sa plateasca o parte din despagubire, iar diferenta sa fie suportata de persoanele prejudiciate, ceea ce este contrar principiului repararii integrale a prejudiciului.

Fiecare operator economic trebuie sa isi stabileasca in mod independent comportamentul comercial pe piata. Niciun operator economic nu trebuie constrans prin lege, asa cum se doreste prin proiectul initiat si publicat in 01.11.2019 pe site-ul Senatului Romaniei, sa practice un anumit tarif la serviciul pe care il presteaza, un anumit pret la produsele pe care le vinde, ci tarifele si preturile trebuie sa fie stabilite in mod liber pe baza de cerere si oferta. Este inacceptabil ca un pagubit sa achite vreo diferenta din buzunarul lui atat timp cat este nevinovat! Se va ajunge la un haos in piata unde service-urile auto pot retine (drept de retentie) autovehiculul reparat pana la plata diferentei ajustate abuziv de asiguratorul RCA!

Cu riscul de a ne repeta, subliniem ca asa-zisele tarife de referinta cuprinse in proiectul de lege sunt in realitate plafonari ale tarifelor/preturilor.

Oricum legea este injusta pentru transportatori, deoarece spre deosebire de alta categorie de pagubiti, posibilitatea acoperirii prejudiciilor datorate lipsei de folosinta, desi sunt prevazute in Legea 132/2017 ca risc asigurat (art. 11, alineat 2) punctul d)) nu au aplicabilitate intrucat Norma 20/2017 nu le defineste. Prin urmare, nu mai putem accepta modificari ale legii care sa ne creeze prejudicii suplimentare celor deja existente! Salariile au crescut , amenzile au crescut odata cu salariile, pretul compustibilului a crescut, iar acum se doreste sa ni se puna in „carca” alte costuri, deoarece asiguratorii vor limita cuantumul despagubirilor?

Asiguratorii s-au plans la Comisia Europeana ca li s-au plafonat cheltuielile administrative, Ministerul Finantelor Publice a opinat ca aceste plafonari trebuie eliminate, astfel incat asiguratorii sa aiba orice nivel al cheltuielilor, dar cand vine vorba sa plateasca despagubirile acestea trebuie plafonate?

Daca se plafoneaza tarifele/preturile practicate intr-un sector de activitate la nivelul unor tarife de referinta, atunci Institutul National de Statistica ar trebui sa comunice tarife de referinta (care sa reprezinte plafonari) in toate domeniile de activitate, preturi la toate produsele/marfurile care sa reprezinte plafonari. Adica intr-un sector se impun anumite plafonari si in altele este piata libera? Daca se plafoneaza despagubirile pentru reparatii/chirii, atunci sa se plafoneze tot: salarii, combustibili, alimente, amenzi, etc! Ne intoarcem la economia planificata (mercurial)?

Incepand cu acest an s-a liberalizat si pretul la gaze. Or, intr-o economie care tinde sa fie liberalizata in toate domeniile de activitate, se propune un proiect de modificare a legii in scopul plafonarii tarifelor si preturilor?

S-a tot comunicat de-a lungul timpului si am atras atentia ca s-a preluat inclusiv in expunerea de motive a proiectului de lege ca datorita preturilor service-urilor vor creste politele de RCA, insa nimeni nu a dovedit niciodata prin rapoarte auditate ca o eventuala crestere a politelor de asigurare se datoreaza preturilor practicate de service-uri, neexistand nicio legatura de cauzalitate intre o potentiala crestere a preturilor politelor de asigurare obligatorii si preturile practicate de service-uri. Rugam initiatorii proiectului de modificare a legii sa inceteze cu aceste dezinformari care produc o destabilizare a pietei si o ingrijorare a oamenilor de rand.

Mai mult, acest proiect de modificare a legii 132/2017 va incuraja service-urile sa foloseasca in procesul de reparatie piese made in China si din dezmebrari, fara acordarea garantiei legale (12-24 luni), va creste numarul cazurilor de munca la negru, repararea autovehiculelor in service-uri neautorizate, evaziunea fiscala, reparatii neconforme care afecteaza in mod grav siguranta circulatiei pe drumurile publice si pun in pericol viata si integritatea corporala a tuturor participantilor la trafic.

In concluzie, COTAR subliniaza caracterul profund daunator al dispozitiilor propuse in proiectul de modificare a legii RCA si face apel in mod public pe de-o parte la initiatori sa retraga urgent acest proiect si pe de alta parte la toate departamentele/institutiile cu rol de avizare a proiectelor sa nu dea avize favorabile acestui proiect, deoarece incalca Constitutia Romaniei, Legea Concurentei, Normele Europene.

Daca se doreste destabilizarea acestor industrii si trebuie sa iesim in strada pentru a ne sustine drepturile, o vom face fiindca aceasta propunere de lege nu are nicio fundamentare si sigur in spatele lor stau alte interese ale unor multinationale.

In concluzie, va rugam sa intoarceti proiectul de lege la Comisii pentru dezbateri la care sa invitati COTAR precum si toate asociatiile care protejeaza drepturile si interesele consumatorilor de asigurari, service-urilor, brokerilor.

Atasat regasiti un memoriu formulat in data de 04.12.2020 care vizeaza acest proiect si face trimitere la toate dispozitiile legale incalcate.