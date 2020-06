Cozmin Gușă, mesaj pentru Klaus Iohannis: 'Returnează-i basca lui Trump. Așa-i corect între parteneri'

Cozmin Gușă, fost patron Realitatea TV, îi transmite un mesaj președintelui Klaus Iohannis în contextul climatului politic tulbure din SUA, unde liderul SUA, Donald Trump, se confruntă cu mari probleme interne. „KLAUSICA, RETURNEAZA-I BASCA LUI TRUMP!", asa-i corect intre parteneri ... Și-așa făceau pe vremuri și sașii!”, a punctat Gușă.

„KLAUSICĂ, returnează-i basca lui TRUMP!

Klaus Iohannis a castigat presedintia in 2014, timpuri in care noi eram supusi total gashtii lui Joe Biden din Romania, cunoscuta sub denumirea colectiva de STAT PARALEL. Unul dintre cei care a pus umarul serios la alegerea sa a fost si celebrul Florian Coldea, un emanat al sistemului sorosist care, de frica lui Ponta&Ghita si din preocuparea "PARALELILOR" de a juca la doua capete mereu, l-ajutat pe KWI apoi a pozat in mare castigator. El a putut fi eliminat din structura de conducere a SRI (si-a Romaniei!) asadar, fix la inceputul lui 2017, moment in care Obama&Biden plecau, iar Trump venea la Casa Alba. Acela a fost si momentul in care Klausica a inceput sa aiba putere reala asupra structurilor din servicii si justitie, deci Klausica si-ai sai au beneficiat indirect enorm de mandatul lui Donald Trump.

Informat clar despre aceasta situatie, interesat probabil sa-si gaseasca un partener in Ro, precum sa se si asigure de cheltuirea ("eficienta" ) a celor 2% din PIB pentru armament american, Trump l-a invitat de 2 ori pe Iohannis in vizita in SUA, ultima oara anul trecut, in plina campanie electorala prezidentiala in Ro, facandu-i deci un mare serviciu lui Klausica. Scena cu basca oferita cadou lui Iohannis in pline negocieri oficiale SUA-RO, a fost un gest suplimentar IMPORTANT prin care Trump isi arata suportul pentru KWI.

Azi e limpede ca Trump are probleme interne mari, cauzate in principal exact de catre cei grupati in spatele lui Biden&Soros, a caror gashca romaneasca ne-a distrus infrastructura de putere, punandu-i autoritatea intre paranteze inclusiv lui Klausica, dupa cum ziceam mai sus. Ce-ar fi fost CORECT, NORMAL, UMAN din partea presedintelui nostru? Bineinteles , sa-i intoarca parte din marile servicii pe care Trump i le-a facut, prin vreun mesaj simplu, dar PUBLIC, de sustinere a eforturilor pe care Trump le face pentru a tine democratia sub control in SUA. Desigur, n-ar fi contat prea mult in harmalaia cumplita din America, dar in plan international ar fi fost un ajutor semnificativ, care-ar fi asezat si Romania intr-o postura favorabila jocului democratic, fidela ordinii de drept din tara aliatului strategic, ca sa nu mai vorbesc ca l-ar fi recomandat pe Iohannis ca pe un om de stat care stie ca trebuie sa-si "plateasca datoriile", deci nu joaca mizerabil la doua capete atunci cand celui caruia ii este dator "ii arde buza"!

De-aia am zis, "KLAUSICA, RETURNEAZA-I BASCA LUI TRUMP!", asa-i corect intre parteneri ... Și-așa făceau pe vremuri și sașii!

