Creatorul Netscape spune că Web3 arată exact ca internetul la sfârșitul anilor 1990

Antreprenorul miliardar în tehnologie devenit capitalist de risc Marc Andreessen spune că Web3 și tehnologia blockchain subiacentă îi amintește de creșterea internetului timpuriu.

Andreessen, mai cunoscută astăzi ca co-fondatorul firmei de capital de risc axate pe blockchain Andreessen Horowitz (a16z), a găsit inițial succes prin dezvoltarea primului browser web folosit pe scară largă numit Mosaic și apoi a fondat Netscape Navigator, care a dominat piața browserului a anilor 1990, conform cointelegraph.com.

Apărând pe podcastul Bankless alături de partenerul de investiții și colegul Chris Dixon, Andreessen a spus că adoptarea tot mai mare și o rafală de dezvoltare în Web3 par remarcabil de asemănătoare cu goana de activitate care i-a marcat primii ani în tehnologie.

Andreessen a subliniat că nu ar face acest tip de comparație amăgitoare și că a fost prima dată când a făcut o astfel de afirmație:

„Aceasta este singura dată când am spus vreodată că acest [Web3] este ca internetul. Dacă te întorci prin toate declarațiile mele istorice, s-ar putea imagina că, cu experiența mea, aș fi putut spune asta de 48 de ori. Nu am mai făcut niciodată comparația.”

„Nu am spus niciodată asta despre orice alt tip de tehnologie, pentru că am vrut doar ca oamenii să știe ca și cum nu iau comparația cu ușurință.”

În timp ce paralelele dintre calea de adoptare a tehnologiei blockchain și internetul timpuriu au fost adesea făcute de entuziaștii cripto (spre supărarea criticilor cripto), experiența de primă linie a lui Andreessen îi conferă autoritate unică pentru a face astfel de declarații.

El a adăugat că actualul peisaj Web3 atrage cei mai deștepți oameni din lume:

„Cel mai simplu mod de a te gândi la asta este, când obții ceva de genul acesta care are o mișcare, care are un astfel de efect colectiv și are o mișcare în spate și atrage mulți dintre cei mai inteligenți oameni din lume să lucreze la asta, practic. criticile au loc diferit decât cred criticii.”

Împingând „lista lungă” de critici adresate activelor cripto și digitale , Andreessen a spus că antreprenorii Web3 văd aceste „probleme” ca oportunități.

„Criticii fac această listă lungă a tuturor problemelor, dar ai ingineri și antreprenori geniali [care] inundă în spațiu. Ce se întâmplă este că ei privesc acea listă de probleme ca pe o listă de oportunități.”

„Ar fi ca și cum ai avea un proiect de casă [care] merge lateral și primești toate aceste plângeri, iar apoi toți cei mai buni arhitecți și maeștri constructori din lume s-ar prezenta a doua zi pentru a-ți repara casa”, a spus el. „Deodată ai cea mai bună casă din lume. Acest lucru se poate întâmpla cu adevărat.”

Andreessen a spus că Web3 este legătura „lipsă” pentru internet, aducând încredere, suveranitate și utilitate financiară ecosistemului:

„Ne lipsea […] încrederea, autoritatea, permisiunea. Ne lipsea capacitatea de a face tranzacții cu oameni pentru relații de încredere, de a face tranzacții, de a trimite bani, de a stoca bani și apoi de a avea toate celelalte aranjamente economice pe care lumea vrea să le aibă [cum ar fi] împrumuturi și contracte și asigurări și toate acestea toate celelalte. lucruri.”

Cunoscut anterior pentru investițiile timpurii în Instagram și Slack, a16z a intrat pentru prima dată în industria cripto cu o investiție în Coinbase în 2013 și de atunci a susținut afaceri importante legate de criptomonede, inclusiv Polychain Capital , OpenSea, Solana, Avalanche și Yuga Labs .

În urmă cu o săptămână, a anunțat lansarea celui de- al patrulea fond de criptomonede la 4,5 miliarde de dolari, ducând la puțin peste 7,6 miliarde de dolari suma totală de capital investită de Andreessen Horowitz în afacerile cripto.

Potrivit unei scrisori scrise de partenerul de management Chris Dixon, a16z a lansat cel mai recent fond pentru a valorifica ceea ce Dixon numește „era de aur” a dezvoltării Web3.

Andressen a încheiat podcastul cu o explicație succintă a motivului pentru care a16z aduce atât de mulți bani în industrie:

„Ne-am putea imagina de fapt întreaga economie globală rulând pe blockchain peste 30 sau 50 de ani.”