Crește numărul pacienților cu accidente vascular-cerebrale, care reușesc să se recupereze medical la Spitalul Sfântul Sava

La Spitalul Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov, este în creștere numărul pacienților care reușesc să fie repuși pe picioare, prin recuperare medicală, după accidente grave sau după afecțiuni cardio-vasculare, în urma cărora aceștia rămân paralizați.

”Avem cele mai bune rezultate dovedite”, spune Alina Ion, fondatoare și manager al Spitalului de Recuperare Medicală, Fizioterapie și Kinetoterapie Sfântul Sava. ”Permanent suntem conectați la modelele din străinătate, ale celor mai mari și mai renumite clinici de recuperare medicală și aducem în România echipamente inovative, multe în premieră sau care se găsesc doar în Spitalul Sfântul Sava. Vrem ca pacienții români să poată găsi în țara noastră aceleași condiții de tratament ca în străinătate, indiferent că au nevoie de recuperare ortopedică, recuperare neurologică, recuperare respiratorie după intervenții chirurgicale sau afecțiuni pulmonare, și, mai ales, de recuperare după AVC”.

După ce a lucrat ani mulți în îngrijirea la domiciliu, cu precădere a pacienților cu boli foarte grave, incurabile, Alina Ion a hotărât ca, împreună cu familia și fără niciun sprijin din partea statului, să deschidă un spital pentru recuperare medicală și îngrijiri paliative.

”Nu am putut să mă împac cu gândul că oameni tineri sunt lăsați să zacă pe paturi de spital, așteptând să se stingă sau că oameni cu boli foarte grave își duc suferința cu dureri greu, greu de suportat, doar pentru că sistemul public nu le poate oferi condiții mai bune. Am început cu un caz foarte grav, al unui tânăr de 23 de ani, aflat în stare vegetativă după un accident rutier. Am spus familiei acestui tânăr că nu mă las până nu-l voi pune pe picioare, pentru că am văzut, când vorbeam zilnic cu el, deși toată lumea spunea că vorbesc degeaba, că nu mă aude, am văzut o lumină în ochii lui, atunci când i-am povestit despre fetița lui. Și atunci am zis că e un semn de la Dumnezeu că acest om nu trebuie lăsat așa. L-am luat în Spitalul Sfântul Sava, a fost printre primii noștri pacienți, și l-am pus pe picioare. Astăzi, ne vizitează de 2-3 ori pe an, cu fetița lui ținându-l de mână. Se descurcă singur, merge și vorbește. Ca el sunt mulți alții, pe care i-am salvat, în decursul celor 4 ani de când am deschis spitalul și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși și mai mult. Nimic nu se poate fără Dumnezeu! Acesta este preceptul nostru, la Spitalul Sfântul Sava. Nimic fără Dumnezeu!”, afirmă managerul Spitalului Sfântul Sava, Alina Ion (foto).

Unul dintre pacienții care se află, zilele acestea, internat în Spitalul Sfântul Sava este Georgică (61 ani). După un accident vascular cerebral (AVC) ischemic aterotrombotic, suferit la începutul lunii mai, i-a paralizat partea stângă a corpului. A fost stabilizat și i-a fost recomandată recuperare medicală de specialitate. A venit la Sfântul Sava pe targă, fără a se putea mișca singur. Simțea hemicorpul stâng, dar nu-l putea folosi. După o lună de internare și proceduri de recuperare medicală, cu mai multe terapii zilnice, Georgică își poate face singur transferul în pat, merge sprijinit în baston, dar asistat, pentru siguranță, iar la nivelul mâinii stângi au început să apară schițe de mișcare. Specialiștii Spitalului Sfântul Sava spun că, ținând cont că pacientul a avut o transformare hemoragică, rezistența lui la efort era una scăzută, dar, acum, acest impediment fiind compensat, va începe un program mai complex de recuperare, așa încât evoluția lui să fie una foarte bună.

Dacă recuperarea începe cât mai curând, cresc și șansele ca pacientul să se poată mobiliza singur, treptat. După modelul marilor clinici din străinătate, Spitalul Sfântul Sava a decis să înceapă recuperarea medicală a pacienților săi la câteva zile după ce aceștia pot fi externați din secțiile de chirurgie. A achiziționat echipamente de recuperare medicală inovative, care acționează prin impulsuri electrice, fără să implice niciun fel de effort din partea pacientului. Aceste echipamente sunt aduse la patul bolnavului, chiar din secția ATI, astfel putând începe recuperarea medicală pasivă, foarte repede după intervenția chirurgicală cerebrală.

