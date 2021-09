Creșterea prețurilor la energie generează un val la nivel mondial: sunt așteptate proteste masive

Preţurile gazelor naturale înregistrează creşteri istorice şi reprezintă o veste proastă pentru toată lumea, de la producătorii de ceramică din China la clienţii patiseriilor din Paris, arată o analiză realizată de Institute for Energy Economics and Financial Analysis, potrivit căreia iarna care va veni va da lumii o lecţie dureroasă despre cât de importante au devenit gazele pentru economie, transmite Bloomberg.

Costul gazelor naturale se află deja la niveluri record pentru această perioadă pe majoritatea pieţelor şi va creşte probabil în continuare, riscând să pună în pericol redresarea din pandemia de Covid-19, informează News.ro.

Preţurile prea mari ar putea reduce cheltuielile oamenilor şi eroda salariile prin inflaţie, iar băncile centrale vor avea de luat decizii dificile.

Mai rău decât atât, actualele deficite de ofertă ar putea avea un efect negativ asupra activităţilor industriale, chiar să provoace pene de energie în ţările aflate în dezvoltare, ceea ce ar putea duce la declanşarea unor tulburări sociale.

”Energia stă la baza unei economii”, a spus Bruce Robertson, analist la Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

”Preţurile ridicate ale energiei reverberează prin lanţul de aprovizionare” şi ar putea împiedica redresarea incipientă, a spus el.

Costurile energiei sunt în creştere în întreaga lume, pe măsură ce refacerea cererii din cele mai grave blocaje provocate de Covid-19 se loveşte de constrângerile de aprovizionare.

Petrolul a consemnat deja o lungă creştere, care a început la sfârşitul anului 2020 şi s-a încheiat în iulie cu valori maxime multianuale de peste 75 dolari pe baril.

Preţurile gazelor au început să crească serios la începutul verii în emisfera nordică, când a devenit din ce în ce mai clar că nu există o ofertă suficientă în Europa pentru a permite refacerea obişnuită a stocurilor epuizate în timpul iernii.

Cel mai mare furnizor al continentului, Rusia, limitează exporturile prin conducte din mai multe motive, inclusiv cererea internă ridicată, întreruperile producţiei şi un acord pentru reducerea livrărilor prin Ucraina.

”Toată vara am fost în întîrziere cu refacerea stocurilor”, a spus Alfred Stern, director general al producătorului austriac de petrol şi gaze OMV.

Consumatorii din Europa sunt acum la mila vremii, iar traiectoria preţurilor ”va depinde acum de cât de rece va fi iarna asta”, a mai spus Stern.

În Europa, preţul gazului l-a depăşit pe cel al petrolul, dar problema nu este limitată la această regiune.

În timp ce constrângerile ruseşti în materie de aprovizionare nu afectează direct consumatorii din Asia, aceştia trebuie să concureze cu Europa pentru livrările de gaze naturale lichefiate pe mare, aceştia fiind obligaţi să plătească preţuri mai mari pentru a asigura livrările.

"Preţurile ridicate la gaze sunt astăzi o problemă pentru Europa. Ar putea fi o problemă şi pentru Asia ", a declarat, vineri, într-un interviu la Bloomberg TV, Francesco Starace, CEO-ul Enel.

Piaţa GNL este cea care leagă Europa, Asia şi SUA, iar preţurile ridicate de acolo se extind pe piaţa internă americană, stimulând exporturile mai mari de combustibil lichefiat.

Contractele la termen pentru gazele naturale din New York au crescut cu 80% în acest an, la cel mai mare nivel din 2018, deşi sunt încă mult mai mici decât pe celelalte pieţe globale importante.

”Piaţa europeană şi piaţa americană se află într-un loc similar în timp ce se îndreaptă către sezonul de încălzire. Ar putea să existe motive de îngrijorare referitoare la adecvarea rezervelor, dacă vom avea vreme mai rece decât în ​​mod normal, având în vedere aşteptările mari privind exporturile de GNL”, a spus Nina Fahy, analist pentru gaze naturale la Energy Aspects din New York.

În întreaga lume, consecinţele economice ale creşterii preţurilor gazelor naturale devin evidente. Tereos SCA, cel mai mare producător de zahăr din Franţa, a avertizat luna trecută că preţul combustibilului afectează procesarea zahărului în Europa, crescând enorm costurile de producţie, potrivit unui e-mail trimis clienţilor văzut de Bloomberg News.

Preţurile ridicate ale energiei creează ”o presiune inflaţionistă asupra oricărui alt cost” care va ajunge să fie transmisă clienţilor, a declarat Pascal Leroy, vicepreşedinte senior pentru resurse de bază la Roquette Freres SAS, o companie de prelucrare a produselor alimentare din nordul Franţei.

În China, cel mai mare importator mondial de gaze, fabricile de ceramică au fost nevoite să reducă producţia din cauza preţurilor ridicate din provinciile Guangdong şi Jiangxi, potrivit informaţiilor locale.

Facturile de utilităţi în creştere ”au sabotat” afacerile producătorului de oţel Mughal Steels din Pakistan, potrivit directorului operaţional Shakeel Ahmad.

”Consumăm mai întâi gaze şi primim o factură mare mai târziu. Cum pot să mă întorc la un client spunând că trebuie să adaug costuri suplimentare la oţelul pe care i l-am vândut”, a spus el.

JPMorgan Chase a declarat săptămâna aceasta că indicele managerilor din sectorul productiv mondial a scăzut în august la un nivel minim al ultimelor şase luni, deşi indică în continuare extinderea.

Unele ţări sărace, cum ar fi Bangladesh, nu îşi pot permite să achiziţioneze suficiente surse de energie pentru a-şi menţine economiile. Unele sisteme de irigaţii din ţară pot funcţiona numai noaptea din cauza raţionalizării energiei, potrivit persoanelor chestionate de Bloomberg.

Preţurile actuale ale GNL în Asia nu sunt ”normale. S-ar putea să fie refuzuri din partea clienţilor care nu şi le pot permite ”, a declarat Leonid Mikhelson, CEO al producătorului rus de GNL Novatek PJSC.

Producătorii americani nu au simţit încă impactul creşterii costului gazului, deoarece multe industrii cu consum intensiv de energie, precum oţelul şi produsele petrochimice, au obţinut preţuri mai mari, a spus Fahy of Energy Aspects.

O criză care se desfăşoară în mare parte în industria grea din Europa şi Asia s-ar putea răspândi în curând pe arena politică şi macroeconomică.

Dacă gospodăriile şi întreprinderile vor primi facturile în creştere pentru serviciile d utilităţi, acestea ar putea încerca să crească salariile sau preţul bunurilor pe care le vând, agravând presiunea inflaţionistă deja rezultată din lanţurile de aprovizionare tensionate.

Rata inflaţiei de bază în zona euro se află deja deja la 3%, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Oficialii Băncii Centrale Europene insistă că această creştere a preţurilor post-pandemică ar trebui să se dovedească temporară, dar o creştere durabilă le-ar complica capacitatea de a susţine în continuare economia prin politica monetară ultra-relaxată.

"Probabilitatea ca producătorii să transfere costurile cumpărătorilor este foarte mare", a spus Carsten Brzeski, economist la ING Groep NV din Frankfurt. Asta înseamnă că inflaţia poate ”să nu fie atât de tranzitorie”.

O creştere durabilă a preţurilor pentru bunurile esenţiale poate avea consecinţe sociale.

"În multe economii emergente, chiar şi creşteri uşoare ale preţurilor cu amănuntul la combustibil sau la energie pot duce la dificultăţi economice şi tulburări publice", au declarat analiştii Eurasia Group într-o notă datată 31 august.

În Pakistan, guvernul a fost supus criticilor pentru achiziţionarea celor mai scumpe livrări de GNL de când ţara început să importe combustibilul în 2015.

Costul energiei ar putea deveni un ”cartof fierbinte” în viitoarele alegeri germane, a declarat Ole Hansen, şeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank.

”Opinia publică nu este concentrată încă pe creşterea preţurilor la energie. Dar la un moment dat, opinia publică va reacţiona şi va începe să pună întrebări: ce se întâmplă aici?”, a declarat Julien Hoarau, şeful firmei de consultanţă Engie EnergyScan din Paris.