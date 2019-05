Cristian Preda, teorie INCENDIARĂ în plină campanie electorală: Iohannis 'vrea să forțeze căderea Guvernului'

Preşedintele Klaus Iohannis are şansa să negocieze el însuşi o majoritate parlamentară, după referendumul pe justiţie din 26 mai, declară la RFI europarlamentarul PPE Cristian Preda, care consideră că Iohannis va căuta o nouă majoritate, după referendumul pe justiţie.

”Impresia mea e că preşedintele vrea să forţeze căderea Guvernului, a spus-o foarte clar, folosind majoritatea consistentă pe care o va obţine. Ar fi raţional să scăpăm de Guvernul Dăncilă, totuşi, există nişte limite, oamenilor le e ruşine cu miniştrii pe care-i avem, oameni care nu sunt în stare să lege două vorbe, care nu par să facă politică”, afirmă Preda.

El aminteşte că ”moţiunile de cenzură n-au mers".

"Şansa pe care o are e să negocieze el însuşi o majoritate, asta mi s-a părut că vrea să facă şi în perspectiva alegerilor prezidenţiale pare să dorească să obţină această victorie. După ce doi ani de zile am văzut cât de proaste sunt guvernele PSD, Iohannis să vină după referendum şi să spună OK, putem avea ceva mai bun. E în interesul general, dincolo de interesul lui electoral”.​, declară europarlamentarul.