Cristian Tudor Popescu e scârbit de spectacolul PNL de la citirea moțiunii: 'Indiferent dacă această moțiune trece sau pică, pentru poporul Român nu va fi bine'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat dezgustat modul în care Opoziția a înțeles să prezinte în Parlament moțiunea de cenzură. Potrivit gazetarului, moțiunea ar fi trebuit să reprezinte o nouă revoluție pentru întregul popor român, la 30 de ani de la căderea comunismului. Gazetarul a declarat că moțiunea nu va aduce nimic bun României, indiferent de soarta acesteia. Singurii beneficiari ai acestui demers sunt, potrivit gazetarului, Victor Ponta și Mircea Diaconu, care, susține Tudor Popescu, va ajunge în turul doi cu Klaus Iohannis.

"Unul dintre cele mai dezolante spectacole pe care le-am văzut vreodată în viața mea a fost citirea moțiunii de cenzură astăzi în Parlament. Într-o sală aproape goală, cu un singuratic domn Cîțu, plictisit și el de ceea ce citea, aștepta să termine ce avea de citit. Aș vrea să știu dacă vreunul dintre parlamentarii României are cunoștință de faptul că suntem în octombrie 2019 și că peste mai puțin de trei luni, se împlinesc 30 de ani de la Revoluție și că după părerea mea, această moțiune ar fi trebuit gândită ca o revoluție.

Un guvern poate să fie înlăturat prin revoluție sau prin moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură ar fi trebuit să fie revoluție. Adică, Opoziția ar fi trebuit să aibă poporul alături în această moțiune deosebit de importantă, pentru că nu e vorba de a schimba un guvern, ci e vorba de a încheia un capitol greu și urât al acestor 30 de ani în care PSD a dominat scena politică în proporție de 75%. Or, acești oameni nu le pasă de cetățeni. Pentru că cetățenii ar dori să se simtă reprezentați acum ca votanți. Noi nu putem vota acum, pentru că alegerile sunt la anul, nu avem cum să votăm.

Acum acești oameni care fac moțiunea ar fi trebuit să se gândească ca trebuie să-i reprezinte pe cei care nu sunt de față. Ar fi fost o dovadă de forță, de convingere, să vină în sală toată Opoziția, nu să citească numai domnul Cîțu, Dar ar fi trebuit să vină acolo guvernul din umbră. Ar fi trebuit să vină să citească moțiunea toți miniștrii guvernului din umbră. Să citească fiecare pe bucățica lui ce face rău acest guvern și ce ar face el bine. Nu să citească un singur om en-gross, plictisit acolo acea hârtie. Ar fi trebuit să vină acolo un lider. Orice revoluție are un lider. Am văzut tot felul de de variante cu cine va fi prim-ministru, care mai de care mai abracadabrante, Lucian Croitoru, Petrache, Emil Hurezeanu, mai nou Bogdan Aurescu...Ce este asta? Cum poți să vii cu aiureala asta, cu nesiguranța asta în care singura certitudine este taraba. Asta văd oamenii care vor să voteze.

Dar ei nu pot vota, votează trimișii lor în Parlament. Și ce văd oamenii: tarabe întinse de ambele părți, se negociază ca la piață. Iar oamenii se uită. Nu mai vorbesc de retorici. Asta a PSD-ului de acum, vor fi dați afară nu știu câți bugetari, se taie salariile, se taie pensiile, vine ciuma, vine Apocalipsa peste noi. Asta este retorica lui Ion Iliescu din 1996, vă amintiți, vin moșierii peste noi, vin ungurii, pierdem Ardealul. Este o retorică ce merge adânc în comunism, până prin anii '50, la Ana Pauker, ce auzim în momentul de față. De cealaltă parte, în consistență nici posturile TV nu au transmis în totalitate această moțiune.

Cum vreți ca oamenii, când această moțiune este tratată în felul acesta de politicieni, de media, cum vreți ca oamenii să-și pună speranțele în ceea ce se va întâmpla joia viitoare și să o vadă ca pe o revoluție și să-și pună speranțele că se va schimba ceva, în sfârșit cursul în România, care a rămas nemodificat vreme de 30 de ani. Și din păcate premisele arată că adevărații câștigători ai moțiunii sunt Victor Ponta și Mircea Diaconu. Mircea Diaconu știți cine este? Este Sorin Oprescu. Este exact cazul Sorin Oprescu, când candida la Primărie acum 10 ani și a venit Oprescu cu un discurs în general aberant, cu platitudini, dar a avut un mesaj esențial: eu sunt independent, eu sunt cu nimeni.

În condițiile unei dezamăgiri a politicului. Cum este posibil ca Mircea Diaconu să vină cu mesajul: candidez ca să le stric jocurile? Ăsta este mesaj? La 70 de ani le strici jocurile, dai cu bățul prin nisip la 70 de ani vii să strigi jocuri? Dar cu un astfel de mesaj, eu nu am gărzi, eu nu am SPP, eu nu am partid, dar este susținut de PRO Romania, ALDE chiar și pesediștilor pe convine. Deci dacă doamna Dăncilă care în urma acestei moțiuni, domnul Diaconu are mari șanse să intre în turul doi.

Domnul Barna nu îl va putea depăși pe domnul Diaconu. Domnul Barna este din ce în ce mai puțin convingător, este într-o continuă tendință de scădere și această scădere este un semnal fatal, pentru domnul Barna, domnul Paleologu nu va reuși să se apropie și atunci o să avem un tur doi cu domnul Iohannis și domnul Diaconu. Indiferent dacă această moțiune trece sau pică, pentru poporul Român nu va fi bine, pentru că ea nu are încărcătura pe care ar fi meritat-o. Dacă politicienii români atât au evoluat ân 30 de ani, este mi degrabă o involuție, nu putem avea, din păcate o revoluție", a explicat gazetarul.

