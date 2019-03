Cristoiu face dezvăluiri după ce a fost audiat: Calitatea pozei cu Kovesi a pus-o pe gânduri pe Adina Florea

Jurnalistul Ion Cristoiu a oferit, joi, la Antena 3, informații despre audierea sa în calitate de martor în dosarul Laurei Codruța Kovesi.

Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Secția Specială de Anchetă a magistraților, în dosarul în care este cercetată Kovesi, după ce jurnalistul a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiță, realizat în Serbia, o fotografie care ar demonstra relația apropiată dintre fosta șefă DNA și Ghiță. Cristoiu spune că în fotografia aflată pe telefonul lui Ghiță apare Laura Codruța Kovesi, alături de mama lui Sebastian Ghiță și fosta soție a acestuia. Fotografia este realizată într-o cramă, în fața unor butoaie.

Cristoiu a spus, la Antena 3, că procurorii nu au o copie clară a pozei.

„Poza nu e clara, din ce am vazut eu. Am fost chemat sa confirm daca aia e poza. Calitatea pozei a pus-o pe ganduri pe Adina Florea (procuror - n.red.), mi-a zis. Nu am inteles de ce nu s-a depus un stick”, a precizat acesta.

Potrivit lui Cristoiu, procurorii au o poză alb-negru, în timp ce originalul este color.

