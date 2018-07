Criză de nervi fără precedent - Un deputat A RUPT Codul Penal în dezbaterea din Comisia Iordache

Criză de nervi fără precedent a deputatului USR Ion Stelian în timp dezbaterilor privind modificarea Codului Penal din Comisia Iordache. Nervos că şeful comisiei nu a pus toate informaţiile la dispoziţia membrilor, deputatul a început să rupă foi din Codul Penal.

"Cum e posibil să ne trimită cu 10 minute inainte de începerea ședinței? S-a tinut in sertar acest text pentru a nu iesi cu zecile de mii lumea in strada. Scapa, nu doar Dragnea , ci multi functionari. S-a modificat intregul text, mesajul e 'dragi tineri, nu mai cititi, invatati, plecati afara'. În ce bază a venit cu textul? Pe ce argumente? De ce a modificat elementele care se referă la partea constitutivă a infracțiunii? Dacă nu se dovedește că ai săvârșit infracțiunea pentru tine și ai făcut-o pentru un prieten și l-ai îmbogățit cu milioane de euro e in regula, asta ne spune domnul ministru. Ne dă expunerea de motive în direct , la televizior. E bătaie de joc", a spus parlamentarul Stelian Ion în cadrul dezbaterilor.