CTP o face 'PRAF' pe Viorica Dăncilă și solicită intervenția lui Klaus Iohannis: ' Dragnea avea zâmbet de hienă ostenită'

Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politică. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politică cu care se confruntă România în prezent, după ce PSD a decis să-și demită pentru a doua oară propriul premier.

Cristian Tudor Popescu a comentat decizia PSD de a o propune pe europarlamentarul Viorica Dăncilă în funcția de premier. Liderii social-democraţi au hotărât că şefa delegaţiei PSD din Parlamentul European să îi ia locul lui Mihai Tudose, care a demisionat deja.

Jurnalistul este de părere că această propunere a social-democraților este o ”bătaie de joc”, ”chiar mai rău decât Sevil Shhaideh”, care se pricepea la administrație.

CTP a comentat discursul lui Liviu Dragnea de luni seara, după ședința CEX a PSD, când s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose și demiterea sa din funcția de premier.

Cristian Tudor Popescu a analizat inclusiv mimica și gesturile președintelui PSD în fața camerelor de televiziune, care a avut un ”zâmbet de hienă ostenită, clipind ușor din gene, somnoroase, către public”.

În opinia jurnalistului, niciun cuvânt din discursul lui Dragnea de luni seara nu a contat cu adevărat, deoarece pe acesta îl intersează un singur lucru: să-și exercite în public puterea, drept pentru care ”s-a mângâiat pe glande, pur și simplu, ca să spună cât de șmecher sunt!!”

"Andreea Esca: Ce va spune Iohannis despre această variantă?

CTP: E, aici e aici. Dacă este ca domnul Iohannis să se conducă după interesul acestei țări și după interesul acestei țări și acestui popor nu poate să accepte bătaia asta de joc, ca să lăsăm eufemismele. Asta este o bătaie de joc. Chiar mai rău decât Sevil Shhaideh. Sevil Shhaideh măcar știa administrație, foarte bine, solid. Avea suficiente cunoștințe și despre Guvern, fusese ministru înainte. Această doamnă nu știe nimic, n-are nicio legătură cu nimic. Din 2009 și până acum ni se spune că are relații cu notabilități de la Bruxelles, cu oficiali. Aș vrea să văd și eu dacă are vreo relație în afară de Corina Crețu, dacă mai are vreo relație cu cineva de pe acolo.", a fost doar unul dintre dialogurile dintre cei doi jurnaliști.