Cu poporul la psiholog

Când românul se plictisește de scuipat politicienii, se apucă să dea vina pe popor. Au devenit atât de uzitate automatismele astea emoționale, că tinzi să le iei ca și gripa, din aer. Sau de pe FB. Și, rareori, se mai trezește câte unul să își zică: stai, de ce fac prostia asta? Pentru că te-ai infectat cu microbul ”mulțimii”. Cheia manipulării maselor.

Cineva zicea că poporului i-ar trebui făcut un control psihologic. Se poate face, dar am strica banii degeaba! Pentru că, așa cum ardelenii nu-s alt fel de români decât oltenii, fix așa niciun popor nu e format din alt fel de ”oameni” sau mai nebun decât altul.

Ardelenii sunt mai ”altfel” decât cei din Regat DOAR pentru că au pus austriecii baioneta în fundul lor și le-au băgat disciplina și organizarea în cap. În rest, avem același IQ, aceleași probleme emoționale și mentale. Dar, atunci, austriecii ăia, nu erau superiori? Nu! Pentru că și pe ei i-au disciplinat prusacii, ca pe toți nemții, că altfel mulgeau capre prin Alpi. Iar prusacii sunt pui de cavaleri teutoni. Care sunt de fapt germanici creștinați și militarizați până la pijamale. Care provin dintr-un metisaj dintre saxonii sălbatici și goții ăia năvălitori, de au trecut și prin Dacia și au dărâmat Roma civilizată. Așadar, nu e niciun neam teleportat gata genial pe pământ de Dumnezeu, popoarele s-au plămădit în timp, după tot felul de situații, conjuncturi și alegeri. Și toate sunt formate din același fel de oameni.

De ce se repetă istoria, atunci? Pare că am evoluat, de ce ne apucă ură, ne luăm de gât periodic? Explicația e simplă. Pentru că oamenii, ca specie, nu se schimbă, am rămas la fel ca la începuturi, facem aceleași greșeli, repetăm aceleași rahaturi, turbăm din aceleași orgolii, omorâm pentru aceleași pofte. Cărțile de istorie ne-o dovedesc cu prisosință. Trăim puțin, memoria speciei este scurtă, dar ne și băgăm picioarele în toată istoria scrisă. Secol de secol, o luăm de la capăt.

”Stai așa!”, o să zici, ”Uite ce sacou/rochie nealcoș/ă am, nu-i de Cro Magnon!” Da, pentru că singurele lucruri pe care ni le-am perfecționat sunt uneltele: hainele, casele, armele, mâncarea. NU ȘI PE NOI ÎNȘINE! Noi despre noi gândim la fel, ne-am schimbat doar modul în care privim sau folosim uneltele necesare supraviețuirii. Așa că, singurul rezultat pe care îl vom afla din acel consult psihologic al poporului e că am rămas la fel de sălbatici ca strămoșii noștri. Și la fel de ușor de manipulat de câte un șmecher sau nebun, care ne păcălește că vine un leu cât un mamut. Sau că vecinii din vale sunt posedați de demoni. Restul sunt detalii.

Mai rămâne întrebarea: de ce ăia răi reușesc mereu să capaciteze poporul, iar ăia buni nu? Complicat! Părerea mea e că mintea noastră originară era ca și cea a animalelor. Care e cam la nivelul unui copil. E evident, dacă te uiți la câini, la pisici, cât de ”copii” sunt. Cândva, cineva ne-a facut un upgrade la minte, ne-a dat rațiune, ne-a dat posibilitatea să judecăm, să gândim dincolo de impulsurile primare. Doar că nu e foarte stabil implantul. Consecința: cine știe să umble la partea noastră originară, cea animalică, să sperie copilul ăla interior, câștigă asupra rațiunii. Iar când o elimini pe asta, mai rămâne foamea și frica. Așa mână un nebun turma în prăpastie sau reușește un escroc să dea foc dușmanului demonizat.

Ce putem face? Greu de spus! După cum o dovedește istoria, mai nimic. Cel mult să construim mașini zburătoare, bombe mai distrugătoare și pistoale laser. În rest, ne vom construi mereu orașe, civilizații, democrații, iar după o vreme, vor veni alte generații și vor spune că-s de rahat. Și le vor da foc. Manipulate, bineînțeles de vreun ”erou” salvator. Pentru că animalele domesticite au nevoie de stăpân să le hrănească și copiii de un tătuc pe care să îl aduleze. Așa se conduce ”poporul”. Iar cum ”ăia buni” nu pot să lucreze cu minciuna, cu ura și cu biciul, alternative nu prea sunt...

Deci, să o lăsăm mai ușor cu judecata poporului român, că nu e nici mai prost, nici mai rău ca altele. Întrebarea ar fi cum facem un control psihologic omenirii? Dar, mai ales, cum o tratăm?

P.S. Pentru fundamentaliștii de toate ”credințele”, care deja se uită strâmb, ceea ce spun nu exclude religia. Am spus ”cineva”, nu că i-a crescut hominidului o minte nouă de cât a dat cu piatra. Dar trebuie să te orbești singur ca să nu îți fie clar că lutul ăla din Biblie era o parabolă. Marele tău Dumnezeu, indiferent ce nume i-o da religia ta, a creat omul din noroi, ca un copil o figurină din plastilină? Și suflând viață pe el? Era vraci sau ce? Păi, tu îl negi primul, coborându-i mintea și capacitatea atât de jos, la nivel de peșteră? Și interpretând ad litteram viziuni și texte ale unor oameni care se îmbrăcau în saci și dormeau în fân. Așa, puteți spune și că germanii au invadat Franța cu rinoceri de fier, nu cu tancuri.

