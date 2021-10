Cum va conviețui Cioloş cu majoritatea pro-Barna din conducerea USR

Preşedintele ales al USR PLUS, Dacian Cioloş, afirmă că deşi echipa pe care a reprezentat-o nu deţine majoritatea în noul Birou Naţional al partidului, îşi doreşte ca deciziile să fie adoptate în baza obiectivelor comune, nu a apartenenţei la o echipă sau alta.

Din componența Biroului Politic al USR PLUS fac parte, urmare a alegerilor de sâmbătă, 14 membri ai echipei „USRPLUS la Guvernare 2024” (Dan Barna), opt din partea listei „Uniți Reușim” (Dacian Cioloș) și doi din partea echipei „Împreună USRPLUS - Curaj pentru România”.

"Da, echipa pe care eu am reprezentat-o nu are o majoritate, dar majorităţile se pot construi. Aşa se construiesc ele şi în Parlament. Oriunde există mai multe echipe, majorităţile se construiesc în jurul unor obiective. Eu îmi doresc să luăm decizii pe baza unor obiective pe care le asumăm ca partid, nu doar pe baza apartenenţei la o echipă sau alta. Pentru că dacă vom merge doar pe un vot sistematic, aliniat doar pe criteriul de echipă - asta înseamnă că funcţionăm ca şi mai multe partide într-un singur partid. Şi nu acesta este scopul ", a arătat Cioloş duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul partidului.

Cioloş a menţionat că în USR PLUS nu va fi "un singur om cel care va da tonul" şi direcţia partidului.

"Nu va fi în USR PLUS un singur om, fie el preşedinte - sau cum o să îi spunem, vicepreşedinte sau prim-vicepreşedinte. Nu va fi un singur om cel care va da tonul şi direcţia partidului. Provocarea pentru mine, ca preşedinte, este să putem lucra în echipă să creştem cât mai mulţi lideri, în care oamenii să aibă încredere în următorii ani", a precizat liderul USR PLUS.

Pe de altă parte, a admis că realizarea unui partid unit şi consolidarea acestuia reprezintă "o provocare importantă".

"Eu nu lucrez cu un partid separat. Eu nu am un partid, altul decât USR PLUS. Noi suntem un partid, aici sunt într-adevăr echipe diferite. Am spus încă din campania pentru alegerea preşedintelui că intenţia mea este să fiu preşedintele USR PLUS, nu al unei tabere, şi să lucrez împreună cu toţi. Eu nu am nicio miză pentru o tabără specifică împotriva celeilalte tabere. Interesul meu, ca preşedinte al partidului, este să întărim partidul, să avem un partid reprezentantiv în care oamenii să aibă încredere. Ca oamenii să aibă încredere, va fi important ca noi să fim uniţi. Îmi dau seama că e o provocare importantă asta şi că e şi un mod de lucru pe care va trebui să îl punem în practică, dar acesta e obiectivul meu", a spus Cioloş.