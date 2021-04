Cursa înarmării continuă: În plină pandemie, cheltuielile militare la nivel mondial au atins un nou record

Cheltuielile militare globale au continuat să crească în 2020, în pofida pandemiei de COVID-19, ajungând la aproape 2.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Institutului Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI) publicat luni, informează AFP şi Agerpres.

Anul trecut, cheltuielile militare s-au ridicat la 1.981 miliarde de dolari (aproximativ 1.650 miliarde de euro) la nivel mondial, o creştere cu 2.6% pe parcursul unui an, în timp ce PIB-ul global a scăzut cu 4.4%.

În 2019, aceste cheltuieli atinseseră deja cel mai înalt nivel de la sfârşitul războiului rece.Potrivit lui Diego Lopes da Silva, coautor al raportului, dacă "am fi putut crede că vor scădea cheltuielile militare" din cauza pandemiei, astăzi este "posibil să se concluzioneze cu un anumit grad de certitudine că COVID-19 nu a avut efecte semnificative asupra cheltuielilor militare, cel puţin în 2020".Cercetătorul a avertizat însă că este încă devreme pentru a trage aceste concluzii pe termen lung, deoarece probabil va fi nevoie de timp pentru ca ţările "să se adapteze la şoc".Faptul că au continuat să crească cheltuielile militare într-un an marcat de o încetinire a creşterii economice înseamnă că "povara militară"- ponderea cheltuielilor militare în PIB, a crescut.Această pondere a crescut cu 0.2 într-un an la nivel mondial, ajungând la 2.4%. Aceasta este cea mai mare creştere de la an la an de la criza financiară din 2009.Anul trecut, 12 state membre NATO au dedicat cel puţin 2% din PIB-ul domeniului apărării - ţinta stabilită de Alianţă, faţă de doar nouă în 2019.Cu toate acestea, dacă cheltuielile militare au crescut la nivel global, unele ţări, precum Chile şi Coreea de Sud, au preferat să redirecţioneze o parte din aceste cheltuieli planificate pentru a răspunde crizei sanitare.Alte ţări, cum ar fi Ungaria, au decis dimpotrivă să îşi mărească cheltuielile militare "în cadrul unui plan de relansare ca răspuns la pandemie", potrivit informaţiilor furnizate de Lopes da Silva.Bugetul numărul unu a rămas, al nivel mondial, cel al Statelor Unite, care a crescut cu 4.4% în 2020, ajungând la 778 miliarde de dolari şi reprezentând 39% din cheltuielile globale.SUA au înregistrat o creştere pentru al treilea an consecutiv, după şapte ani de scădere."Aceasta reflectă îngrijorări din ce în ce mai mari cu privire la ameninţările percepute din partea concurenţilor strategici precum China şi Rusia, precum şi dorinţa administraţiei Trump de a întări ceea ce considera a fi o armată americană epuizată", a explicat, într-un comunicat Alexandra Marksteiner, co-autoare a raportului.Diego Lopes da Silva a indicat că noua administraţie Biden "nu a furnizat niciun indiciu că va reduce cheltuielile militare".SUA sunt urmate de China, al cărei buget militar a reprezentat 13% din cheltuielile globale. Cheltuielile militare ale Chinei, care au crescut constant în ultimii 26 de ani, reflectă creşterea înregistrată de economie.În ceea ce priveşte Franţa, care se clasează pe locul opt, cheltuielile sale militare au crescut cu 2.9% în 2020, ajungând la 52.7 miliarde de dolari.