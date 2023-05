Cutremur în Ucraina: șeful Curții Supreme a fost prins în timp ce lua mită 3 milioane de dolari

"NABU și SAP au expus corupția pe scară largă din cadrul Curții Supreme, în special o schemă de obținere a unor avantaje necuvenite de către conducerea și judecătorii Curții Supreme", au declarat organismele anticorupție pe Facebook.

NABU și SAP au publicat, de asemenea, o fotografie cu pachete de bancnote pe o canapea, promițând că vor publica detalii ulterior.

Între timp, Curtea Supremă a anunțat o reuniune extraordinară. "În legătură cu evenimentele care au loc în jurul președintelui Curții Supreme, Vsevolod Kniaziev, o reuniune extraordinară a Plenului Curții Supreme va avea loc la 16 mai 2023", a anunțat instanța pe Facebook.

Presa ucraineană a relatat că Kniaziev a fost prins primind mită în valoare de 3 milioane de dolari (2,76 milioane de euro) și că alți judecători ai organismului judiciar suprem au fost percheziționați.

Kniaziev a fost instalat în funcția de președinte al Curții Supreme în octombrie 2021.

Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenskyy, a promis în repetate rânduri o luptă mai hotărâtă împotriva culturii mitei, care este larg răspândită în țară. Principalul obiectiv al lui Zelenskyy este de a arăta că Ucraina este pregătită să negocieze aderarea la Uniunea Europeană.

