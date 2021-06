'Dacă ne-am oprit aici, înseamnă că nu meritam mai mult', a declarat Deschamps

Selecţionerul echipei de fotbal a Franţei, Didier Deschamps, a afirmat, după eliminarea campioanei mondial din optimile de finală ale EURO 2020, că poate ''Les Bleus'' nu au meritat mai mult dacă s-au oprit în această fază a competiţiei, potrivit Agerpres.

''Am debutat bine, contra Germaniei şi au terminat pe primul loc în grupă. După aceea începea o altă competiţie. În faţa unei echipe frumoase a Elveţiei am reuşit să ne revenim, să reglăm tirul, până în ultimele zece minute ...

Echipa Franţei este obişnuită să fie una solidă, însă azi a fost fragilă. Dacă există un regret, acela este că nu am gestionat avantajul celor două goluri.

Am forţat până la final. Loviturile de departajare rămân lovituri de departajare, ne doare, dar trebuie să acceptăm.

De multe ori s-a terminat cu bine pentru noi, dar nu a fost şi cazul în seara aceasta. E multă tristeţe în lot. Am vorbit, ştim care este forţa noastră, unitatea, solidaritatea acestui grup, am cunoscut momente minunate împreună.

Dacă ne oprim aici înseamnă că nu meritam mai mult. Există lucruri incontrolabile, însă nu este o scuză şi facem parte dintre cei care pleacă acasă, cum au făcut şi vicecampioana mondială (Croaţia) şi campioana Europei (Portugalia)'', a declarat Deschamps la finalul meciului.



Tehnicianul s-a referit şi la prestaţia vedetei Kylian Mbappe, care nu a reuşit să marcheze niciun gol la acest turneu final şi a ratat penalty-ul decisiv.



''Se aştepta mult de la Kylian. Chiar dacă nu a marcat, a fost de multe ori decisiv. El şi-a asumat responsabilitatea ultimului penalty, nimeni nu l-a forţat. În vestiar nu există reproşuri. Kylian şi-a asumat responsabilitatea, se simte vinovat, dar nu este.

El ne putea califica şi atunci nu se mai gândea nimeni la asta. Lotul meu este unul solidar, în ciuda acestui moment de decepţie'', a explicat Deschamps.



Selecţionerul campioanei mondiale a oferit explicaţii şi în legătură cu tactica pe care a abordat-o.

''Nu am făcut totul bine. În prima repriză, nu îmi dă dreptate, evident. Am jucam mai bine dacă începeam altfel? Poate, însă am făcut ceea ce trebuia pentru a schimba lucrurile... Ştiu bine cum e fotbalul, când câştigăm este victoria jucătorilor şi este responsabilitatea mea când lucrurile nu merg bine.

Îmi asum asta, este un moment penibil. Am avut dorinţă, ambiţie, forţa de a continua, dar trebuie să ne oprim, din nefericire. Trebuie să acceptăm.

Punctul nostru forte a fost această soliditate a echipei, însă am avut-o doar în primul meci. Există multe scenarii... Am fost mai puţin tari din cauza mai multor lucruri, unele pe care nu le putem controla. Fiecare echipă are propriile dificultăţi, au fost mulţi accidentaţi la final de sezon. Cu temperaturile caniculare, organismele au fost şi mai solicitate. Am fost mai multe lucruri, mai multe decât de obicei, dar a fost la fel şi în cazul altor echipe'', a precizat Deschamps.



Deschamps a confirmat pentru canalul beIN Sports că în septembrie se va afla pe banca tehnică a echipei Franţei la meciurile din preliminariile Cupei Mondiale din 2022: ''Da, aşa este prevăzut''.



Campioana mondială Franţa a fost eliminată de Elveţia, cu 5-4, la loviturile de departajare, luni seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în optimile de finală ale EURO 2020 la fotbal, într-un meci în care scorul a fost 3-3 (1-0) după prelungiri.



La meci au asistat 22.642 de spectatori.



Acesta a fost ultimul din cele patru meciuri pe care România le-a găzduit în cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală, după Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, scor 3-1), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, scor 2-1), Ucraina - Austria (21 iunie, scor 0-1), toate din Grupa C.