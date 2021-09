Dacian Cioloș respinge vehement provocarea lui Rareș Bogdan: 'Nu intenţionez să intru în guvern, nici ca ministru, nici ca vicepremier'

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, într-o întâlnire online cu membrii din diaspora, că nu este interesat să devină ministru sau vicepremier dacă USR PLUS se va întoarce la guvernare, susţin surse politice pentru News.ro. Dacian Cioloş a insistat că PNL trebuie să vină cu o altă propunere de premier pentru refacerea coaliţiei de guvernare, varianta Florin Cîţu fiind exclusă.

“Nu, nu intenţionez să intru în guvern, nici ca ministru, nici ca vicepremier. Dacă ajung preşedintele USR PLUS, am spus că demisionez din fruntea grupului Renew, dar nu din Parlamentul European. Voi conduce partidul, dar nu voi face parte din guvern. Dar mai întâi PNL să ne propună alt premier ca sa putem discuta despre o eventuală intrare la guvernare. Exclus să continuăm cu Cîţu”, a spus Dacian Cioloş la o întâlnire cu membrii USR PLUS diaspora, întrebat dacă vizează intrarea în guvern.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a declarat, la Congresul PNL, că va intra în Guvernul Cîţu dacă Dacian Cioloş va accepta la rândul său o poziţie de ministru şi, astfel, s-ar reface coaliţia de guvernare.