Damien Hirst expune la Londra NFT-uri şi îşi arde picturile

Artistul Damien Hirst prezintă, începând de vineri, la Londra, prima sa expoziţie cu NFT-uri (jetoane nefungibile), aceste reproduceri digitale care au pătruns pe piaţa de artă, eveniment în timpul căruia britanicul îşi va arde propriile picturi, scrie AFP.

În galeria lui Damien Hirst, din sudul Londrei, panourile prezintă pe mai mult de 5 metri înălţime 10.000 de picturi ale artistului în vârstă de 57 de ani pe coli A4.

Multe puncte multicolore iar pe spatele foilor a fost scris titlul operelor: fraze de mână preluate din melodiile preferate ale artistului: „Dead bird”, „I can see it now”, „Spending as a millionnaire”, etc. La etaj, în galerie, şase şeminee abia aşteaptă să fie folosite.

Operele datează din 2016, dar proiectul „The Currency” a început să prindă contur doi ani mai târziu. Damien Hirst, unul dintre cei mai bine cotaţi artişti din lume, a conceput primul său proiect NFT.

NFT este „un jeton nefungibil, adică nesubstituibil, deci unic. Concret, este un certificat de autenticitate digital, teoretic de nefalsificat, într-un „blockchain”, la fel ca şi la criptomonede.

NFT-urile au pătruns de mai mulţi ani în lumea artei.

Damien Hirst, artist provocator, a prezentat „The Currency” în iulie 2021. Cele 10.000 de lucrări au fost scoase la vânzare, la preţul de 2.000 de dolari fiecare. Fiecare dintre cele 10.000 de tablouri, toate asemănătoare, cu puncte multicolore, semnate de Damien Hirst şi cu o frază scrisă de mână de artist pe spate inspirată din versurile pieselor sale preferate, corespunde unui NFT.

Preţurile au crescut rapid pe piaţă, preţul uneia dintre cele 10.000 de lucrări urcând la 172.239 de dolari.

Cumpărătorii au avut la dispoziţie un an, până pe 27 iulie, să aleagă: fie au optat pentru pictură, fie pentru NFT. Mai mult de jumătate (5.149) au decis să păstreze pictura, ceilalţi au preferat NFT-ul. Opera de artă fizică a acestora din urmă va fi deci arsă.

„Este o experienţă. Obligăm oamenii să facă o alegere”, a spus artistul.

Damien Hirst va aprinde chiar el focul în şemineele galeriei pe 11 octombrie, în cadrul „Frieze Week”, unul dintre cele mai mari târguri de artă contemporană din lume. El va arde doar o parte din cele 4.851 de tablouri, celelalte urmând să fie arse treptat până la finalul expoziţiei pe 30 octombrie.

„Artiştii conceptuali din anii '60 şi '70 spuneau că arta nu există în obiectul artistic, ea există în mintea privitorului, iar acest proiect nu este cu adevărat diferit”, spune Damien Hirst. „Arta nu trebuie să existe în lumea fizică, ea poate exista şi în lumea digitală, iar acum, datorită blockchain-ului, există şi dreptul de proprietate asupra acelei arte”.

De când a creat în 2007 craniul de diamant („For the love of God”), una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, artistul explică că s-a gândit la noţiunile de bogăţie şi valoare. „Acest proiect explorează graniţele dintre artă şi bani - când arta se schimbă şi devine bani şi când banii devin artă”, continuă el.