Dan Lazăr, prorector UBB: Digitalizarea a ajuns să fie un mod de viaţă, nu mai este un moft, ci un instrument pe care îl folosim în viaţa de zi cu zi

Digitalizarea a ajuns să fie un mod de viaţă, nu mai este un moft, ci un instrument pe care îl folosim în viaţa de zi cu zi, iar reţeta succesului este parteneriatul între administraţie, mediul de afaceri, universităţi şi societatea civilă, a declarat, marţi, Dan Lazăr, prorector la Universitatea Babeş-Bolyai, la conferinţa de lansare a Consiliului Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD), potrivit Agerpres.

"Pandemia pentru noi a fost un catalizator, a accelerat un proces care deja a început de mult în instituţiile publice, în universităţi, dar mai ales în mediul socio-economic.(...) Întrebarea este ce se întâmplă după pandemie. Vestea proastă este că o să luăm piciorul de pe pedala de acceleraţie, sunt convins de asta, dar vestea bună este că procesul este ireversibil. Ce am început, şi eu consider că s-au făcut lucruri foarte importante şi la nivelul universităţilor şi la nivelul instituţiilor publice şi în mediul privat, aceste lucruri nu se pot schimba. Digitalizarea a ajuns să fie deja un mod de viaţă, nu mai este un moft, nu mai este un trend, să spunem aşa, sau un subiect la modă, ci este de-a dreptul o unealtă, un instrument care îl folosim în viaţa de zi cu zi. Ce am observat noi la nivelul universităţii şi în colaborarea pe care am avut-o cu instituţiile publice şi cu celelalte entităţi, este că reţeta succesului este parteneriatul. Dacă nu există un parteneriat între administraţie, mediul de afaceri, universităţi şi societatea civilă, practic reţeta, oricare am lua-o, este fără succes", a spus Dan Lazăr.

În ceea ce priveşte Consiliul Naţional pentru Transformare Digitală, el a subliniat că, doar prin această iniţiativa de a aduce la masă toate aceste entităţi se poate, din punct de vedere al transformării digitale a ţării, să avem un succes scontat.

"Teama mea este să nu înfiinţăm un astfel de comitet, eu sper să fie unul agil, să fie un for de analiză şi dezbatere serioasă a problemelor, să nu fie un for în care să venim cu soluţii hei- rupiste, ştiinţifico-fantastice. Eu îmi doresc ca acest for să dezbată serios, să analizeze serios problemele şi să vină cu soluţii concrete şi reale", a punctat prorectorul Universităţii Babeş-Bolyai.

În opinia acestuia, una dintre priorităţile CNTD ar fi legată de o adaptare şi o corelare urgentă a cadrului legislativ deoarece "degeaba încercăm noi să simplificăm procesele legislative, atâta timp cât legislaţia nu ne permite să le folosim".

La rândul său, Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnice Bucureşti a insistat pe necesitatea unui dialog real şi a unor linii directoare.

"Astăzi o să dau un mesaj mai scurt şi acest mesaj face referire la necesitatea unui dialog real. Ţin foarte mult la acest dialog, dincolo de aspectele, să spun aşa, birocratice, de declaraţiile de intenţii şi aşa mai departe. Lucrăm cu mai mulţi parteneri din zona economică şi nu numai, din zona bancară, din zona asociativă, în diferite proiecte, şi cred sincer că este momentul, poate prea târziu să spun aşa, dar e momentul în care trebuie să avem câteva linii directoare pe care să le urmăm cu toţii, fără să trecem totul într-un şablon. (...) Sunt convins că nici aici dialogul nu va fi foarte uşor, pentru că suntem mulţi oameni care venim în fiecare zi cu idei noi, şi de multe ori ideile noi deranjează", a spus Costoiu.