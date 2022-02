Dan Negru: Românii sunt umiliți în Ucraina și noi nu facem nimic!

Prezentatorul TV Dan Negru condamnă marea nedreptate făcută de președintele Volodimir Zelenski minorității române din Ucraina, atunci când a omis românii din urarea oficială de Ziua Unității Ucrainei.

„Ca e la modă: preşedintele Ucrainei i-a omis pe etnicii români din discursul oficial. Românii sunt umiliți demult acolo și memoria numelor românești e demult ștearsă. Nici noi nu facem nimic!

Ați auzit vreodată de Traian Popovici? A fost primarul Cernăuțiului și a salvat 25.000 de oameni care urmau sa fie deportații in lagărele de exterminare, furnizându-le acte false. De douăzeci de ori lista lui Schindler! La Unire, Cernauți era printre primele orașe ale României Mari. Azi e oraș ucrainian și au mai rămas in el vreo trei școli cu predare in limba romană. Memoria lui Traian Popovici dispare! Merităm să repetăm trecutul!”, a scris Dan Negru pe Instagram.