Dana Gîrbovan, răspuns tranșant: 'Asocierea numelui meu de sustinerea OUG13 e un fake news'

Dana Gîrbovan, judecătoarea în vârstă de 40 de ani, propusă pentru funcția de ministru al Justiției, a acordat, pentru realitatea.net, un interviu.

Elementul de noutate este faptul că Dana Gîrbovan a comentat acum, pentru prima dată, asocierea numelui său cu suținerea față de celebra OUG 13, referitoare la amnistie și la grațiere.

Redăm mai jos răspunsurile, exact așa cum au fost primite de realitatea.net.

- realitatea.net: Prin ce anume considerati ca veti face diferenta ca ministru al Justitiei, daca veti fi numita de Presedinte, fata de predecesori?

- Voi prezenta in perioada urmatoare o lista cu obiectivele pe care le am in vedere la ministerul justitiei. Unul dintre obiective e eficientizarea luptei impotriva traficului, despre care am si scris azi.

- realitatea.net: Imaginea dumneavoastra prezentata astazi si comentata apoi de cititori, nu doar ai nostri, este aceea ca ati sustinut OUG 13. Ce le raspundeti? Aveti acum vreun regret pentru acea sustinere a OUG 13?

- Asocierea numelui meu de sustinerea OUG13 e un fake news.

Ce am sustinut, in fapt, dupa adoptarea OUG 13, a fost necesitatea punerii in acord a definitiei abuzului in serviciu cu decizia CCR care prevedea prag valoric. In ciuda deciziilor repetate ale Curtii constitutionale, abuzul in serviciu in continuarea nu are o reglementare in acord cu Constitutia in Romania, fapt ce naste probleme foarte serioase in practica.

- realitatea.net: Ati scris pe Facebook ca acceptati de principiu propunerea, daca vi se va asigura independenta deplina. Va temeti ca cineva v-ar putea pune oprelisti? Va rog sa dezvoltati, pentru ca sa nu existe interpretari.

- Am acceptat acest mandat intrucat cunosc foarte bine problemele sistemului de justitiei. Sunt judecator de scaun de 19 ani, timp in care am pronuntat mii, zeci de mii de hotarari judecatoresti. Am vazut efectele tuturor reformelor in justitie, a inconsecventelor legislative, a decredibilizarii luptei anticoruptie prin implicarea serviciilor de informatii, a presiunilor puse pe judecatori. Toata aceasta experienta o pot folosi in slujba justitiei doar daca mi se asigura independenta in luarea deciziilor si de aceea am pus aceasta preconditie.

- realitatea.net: Care ar fi prima masura pe care intentionati sa o introduceti in Justitie, daca veti fi numita?

- Primele masuri pe care doresc sa le iau vor privi eficientizarea luptei impotriva traficiului de persoane umane, asa cum am anuntat deja. Voi coopta in aceasta initiativa ONG-urile care lupta efectiv, la firul ierbii cu acest flagel.

- realitatea.net: Considerati ca este nevoie de multe schimbari in Justitie? Daca da, care sunt principalele lucruri?

- Justitia se confrunta de prea mult timp cu lupte interne, in detrimentul actului de justitie, uitand uneori de cetateani. Este momentul revenii la normalitate, la o justitie independenta si responsabila, avand in centrul sau cetateanul cu drepturile si libertatile sale fundamentale. Ministerul Justitiei s-a numit intr-o perioada si Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti. Desi s-a renuntat la aceasta formula, ce era si superflua, esenta ramane: scopul justitiei este protejarea libertatilor cetateanului, cetatean pe care doresc sa-l readuc in centrul discutiei despre justitie.