Dana Gîrbovan, solicitare de URGENȚĂ către ministrul Justiției, după publicarea raportului GRECO

Dana Gîrbovan precizează că rapoartele GRECO îi confirmă că evaluările conțin erori și îi solicită public ministrului Justiției să prezinte o poziție privind neregulile precum referirea la infirmarea soluțiilor pe netemeinicie ca fiind amenințare, însă prevederea a fost folosită inclusiv de Kovesi.



„Rapoartele GRECO pe Romania confirma, inca o data, ca aceste evaluari sunt nu doar vadit subiective, ci contin si erori grosiere. Pe data de 9 iulie 2019 GRECO a publicat cele doua rapoarte privind Romania, rapoarte adoptate pe data de 21 iunie 2019. Unul dintre acestea este Raport de follow-up referitor la Raportul ad hoc privind Romania, iar cel de al doilea este raportul de conformitate din cadrul celei de a patra runde de evaluare. Raportul de follow-up cuprinde o analiza partinitoare si pe alocuri superficiala ori eronata a problemelor ce fac obiectul sau, fapt compromite seriozitatea si profesionalismul unui asemenea raport ce se finalizeaza prin "recomandari" adresate unui stat pe chestiuni ce tin de justitie”, a scris Dana Gîrbovan pe Facebook.

Președintele Uniunii Naționale a Judecătoa subliniat că în raportul GRECO este analizată situația modificării art. 64 alin. (3) din Legea 304/2004, în sensul că solutiile procurorului de caz pot fi infirmate de procurorul ierarhic superior nu doar pentru motive de nelegalitate, ci si de netemeinicie.

„Modificarea a starnit ample proteste publice impotriva modificarilor aduse legilor justitiei, acestea avand la baza pur si simplu o manipulare grosolana: protestatarii sustineau ca prin includerea netemeiniciei ca motiv de infirmare a unei solutii, politicul ar putea interveni in dosare pentru ca cei acuzati de savarsirea unor infractiuni sa nu fie trimisi in judecata. Aceasta "temere" care nu avea nici un temei legal a fost insa rostogolita sustinut, fiind preluata intr-o prima etapa si in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia. Chestiunea a fost insa lamurita ulterior, teoria propagandista fiind demontata printr-un argument simplu si clar: prevederea ca procurorul poate infirma actele procurorului pentru netemeinicie exista de multa vreme in Codul de procedura penala, nefiind ceva nou introdus prin Legea 304/2004. In ciuda acestei evidente, acceptata in final chiar de Comisia de la Venetia, expertii GRECO reiau problema in aceeasi nota, dovedindu-se pur si simplu surzi si orbi la argumentele ce deriva din dispozitii exprese ale legii, de necombatut”, a mai scris președintele UNJR.

Gîrbovan spune că pentru a-și sustine poziția, experții GRECO citează trunchiat opinia Comisiei de la Veneția, după cum rezultă din chiar cuprinsul rapoartelor.

„Solicit public ministrului justitiei Ana Birchall sa prezinte o pozitie publica cu privire la erorile flagrante din aceste rapoarte GRECO care sfideaza logica juridica elementara, cum ar fi referirea la infirmarea solutiilor pe netemeinicie, pe care o prezinta ca o prevedere noua ce reprezinta o amenintare la adresa independentei justitiei, in contextul in care acesta prevedere exista in lege de ani de zile si a fost folosita inclusiv de fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi”, se mai arată în postarea magistratului.

România a înregistrat progrese insuficiente în combaterea corupţiei, transmite Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO), exprimând preocupare privind reformele din sistemul judiciar, în special asupra refuzului Bucureştiului de a desfiinţa Secţia specială de investigare a magistraţilor.