Dăncilă, la Simfonia lalelelor: Astfel de iniţiative contribuie la promovarea naţională a tradiţiilor

Premierul Viorica Dăncilă a participat, vineri, la festivităţile de deschidere a celei de-a 41-a ediţii a Simfoniei lalelelor, prilej cu care a arătat că astfel de evenimente contribuie la promovarea naţională a tradiţiilor şi a oamenilor de valoare.

"Simfonia lalelelor e un eveniment care a devenit deja tradiţie. De peste patru decenii, imaginea Piteştiului a fost asimilată acestei sărbători a primăverii şi a florilor. Simfonia lalelelor este un simbol pentru comunitatea dumneavoastră şi vreau să mulţumesc tuturor acelora care de-a lungul timpului au contribuit la organizarea acestui eveniment", a spus Dăncilă, potrivit agerpres.ro Ea şi-a exprimat susţinerea pentru asemenea de iniţiative, punctând că acestea "creează plusvaloare, promovează coeziunea şi contribuie la promovarea naţională şi internaţională, a locurilor, tradiţiilor şi oamenilor de valoare".La eveniment a fost prezentă şi Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, care s-a arătat impresionată de eveniment."Simfonia lalelelor mângâie sufletul şi bucură privirea oricui. Să creezi un astfel de eveniment, să iubeşti florile, înseamnă să fii un om frumos. Un asemenea eveniment sub semnul Centenarului are o semnificaţie aparte pentru că acum, mai mult ca oricând trebuie să păstrăm tradiţiile şi să preţuim valorile autentice", a afirmat Carmen Dan.Vicepremierul Graţiela Gavrilescu a opinat că Simfonia lalelelor nu este doar o expoziţie temporară, ci "un concept unitar de promovare a minunatelor terase naturale de care beneficiază Piteştiul".Ea a precizat că, în Anul Centenar, acest festival, la fel ca şi Vila Florica a Brătienilor sau ca Mănăstirea Curtea de Argeş, trebuie privite ca simboluri. "Trebuie să avem grijă cu toţii, noi, toţi românii, de ele, pentru generaţiile viitoare", a adăugat Gavrilescu.Viorica Dăncilă, Carmen Dan şi Graţiela Gavrilescu au asistat la festivitatea de deschidere a Simfoniei lalelelor, care a debutat cu o paradă de care alegorice. Ele s-au plimbat apoi în centrul oraşului, unde are loc un târg de flori şi produse tradiţionale, oprindu-se la mai multe standuri de flori.