Ministrul Economiei anunță că economia la energie din guvern se face după ureche!

Florin Spătaru spune că Ministerul Economiei este singurul minister care am făcut audit energetic și are un plan clar de măsuri dat de specialiști pentru reducerea risipei energiei electrică. El afirmă că ținta este reducerea consumului energetic cu 20%.

„Lucrăm la el, noi am făcut, cred că suntem singurul minister care am făcut acest audit energetic și avem clar un plan de măsuri dat de specialiști, nu de minister în sine, ci de specialiști în domeniu și îl vom promova corespunzător. Pe de altă parte, noi am luat deja măsuri, am redus numărul de becuri și am luat deja măsuri pentru reducerea consumului energetic”, spune Florin Spătaru, întrebat de planul pentru reducerea risipei de energie electrice, solicitat de premierul Nicolae Ciucă, conform Mediafax.

El afirmă, despre auditul energetic, că „sunt sugestii, sunt propuneri de îmbunătățire a eficienței energetice, reducerea consumului de căldură”.

„Dar sunt lucruri pe care în mod normal ar fi trebuie să le facem de mult timp, dar vorbim și de clădirea Ministerului Economiei, nu s-au făcut îmbunătățiri de ani de zile. Acum suntem cu trei etaje în lucru pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru, deja am obținut documentația cadastrală și cei de la CNI vor intra să modernizeze partea din față care arată cum arată și lucrăm în continuare ca acest Minister al Economiei să arate ca o clădire din centrul Bucureștiului, nu ca o clădire de care ți-e rușine. (...) Am spus că vom încerca să reducem consumul energetic cu 20%”, încheie Spătaru.