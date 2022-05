De la 'lebăr ofensat', la partener - Zelenski anunță ce a vorbit cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei

Ucraina și Germania par să fi lăsat în urmă neînțelegerile din ultimele săptămâni, care au dus inclusiv la situația în care ambasadorul Ucrainei la Berlin l-a numit pe cancelarul german „un lebăr ofensat”. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți, 17 mai, că a purtat discuții cu cancelarul german Olaf Scholz.

„Am purtat discuții productive cu Olaf Scholz. Am discutat despre situația de pe linia frontului, continuarea presiunii asupra Rusiei, creșterea sancțiunilor, perspectivele de pace. Apreciez sprijinul german, inclusiv cel defensiv. Contăm pe continuarea asistenței germane pe calea Ucrainei spre aderarea deplină la UE”, scrie Zelenski pe Twitter.

Cei doi au mai avut o discuție telefonică în urmă cu cinci zile. Zelenski îl invitase anterior pe Scholz să facă o declarație politică puternică prin vizita la Kiev luni, 9 mai, ziua în care liderii germani au călătorit adesea la Moscova pentru a marca Ziua Victoriei în Rusia, comemorând înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Această vizită specială nu a avut loc, iar Scholz s-a aflat în schimb la Berlin, însoțit de președintele francez Emmanuel Macron, unde Poarta Brandenburg a fost iluminată în culorile drapelului ucrainean în semn de susținere.

Reuters notează că Scholz a fost reticent să viziteze Ucraina, deoarece Kievul nu a fost dispus să îl primească pe președintele german Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier este nepopular la Kiev, deoarece este asociat acolo cu o politică germană anterioară de urmărire a unor legături comerciale strânse și de altă natură cu Rusia lui Vladimir Putin.

Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a vizitat Ucraina pe 10 mai, fiind cel mai înalt oficial guvernamental german care a vizitat țara de la începutul invaziei rusești, la 24 februarie.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate ???????? support, including defensive one. We count on further ???????? assistance on ???????? path to full membership in the #EU