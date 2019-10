Deloitte România: 'Statul român nu investește în sistemul energetic, nu e în stare să construiască un spital'

Statul român nu investește în sistemul energetic, nu e în stare să construiască un spital, de aceea cele mai multe așteptări le avem de la ANRE, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de profil, Răzvan Nicolescu, partener Deloitte România, potrivit Mediafax.

“Statul nu investește în sistemul energetic. Nu e în stare să construiască un spital, din partea de guvernanță vine cea mai mare problemă a sectorului. Cele mai mari așteptări le avem de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru că a reușit să îți dezvolte o capacitate administrativă suficient de bine dezvoltată, are oameni foarte bine plătiți. Președintele ANRE îl face de rușine pe președintele României la bani și acest lucru e foarte bun, de aceea avem așteptări să vedem performanță”, a spus Nicolescu.

Fostul președinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie a susținut că, la nivel internațional, ne confruntăm cu cea mai gravă problemă a planetei, adică schimbările climatice.

“La nivel internațional, ne confruntăm cu cea mai mare gravă a planetei de până acum – schimările climatice. Însă, din momentul în care se face această declarație, incepe să apară ipocrizia. Cum să fie adresată această problemă? Când vorbim de faptul că pentru a combate această problemă este nevoie de bani, cei care au acești bani încep să se uite pe pereți. Când am propus, acum câteva luni, înființarea unei bănci internaționale care să ajute țările care nu au bani să finalizeze această tranziție în sectorul energetic, mulți iar s-au uitat pe pereți. Când am propus oameni competenți pentru aceste funcții, s-a întâmplat la fel. Există un nivel declarativ, dar nu există fapte”, a explicat el.

Partenerul Deloitte a spus că la nivel național, în gestionarea problemei schimbărilor climatice, românii se comportă onorabil. “La nivelul Uniunii Europene, schimbările climatice au prioritate. Promovarea energiei regenerabile a fost acceptată în combaterea schimbărilor climatice. La nivel național, paradoxal, în gestionarea problemei schimbărilor climatice românii se comportă onorabil. În 2020, ne vom îndeplini ținta în promovarea energiei renegerabile. E un lucru extrem de important, sunt țări care nu își va îndeplini acest obiectiv, cum este Olanda. Mai mult, un olandez a fost desemnat vicepreședinte al Comisiei Europene care se va ocupa de zona verde a energiei. Lead by example sau lead by fail?”, a continuat el.

Totodată, Răzvan Nicolaescu a avertizat că, pe piața noastră de energie și gaze, nu există deloc investiții în rețelele de transport și distribuție. “Nu vom ști cum va arăta piața energiei în trei-patru ani, iar prețurile sunt în creștere pentru că nu avem o piață funcțională. Sperăm într-un sistem cu cât mai multe persoane care își vor asuma securitatea energetică în propriile mâine, folosind ultimele tehnologii dezvoltate”, a conchis el.