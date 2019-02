Deputat Florin Roman: Dragnea in topul chiulangiilor din parlament

PNL ii solicita președintelui PSD, deputatul Liviu Dragnea sa nu mai chiulească de la munca. Cu o prezenta de sub 15 % la vot, Liviu Dragnea conduce in topul chiulangiilor, dar și in topul parlamentarilor care au adresat întrebări și interpelări. Dragnea a votat o singura moțiune, cea in care a generat demolarea guvernului Grindeanu, susține Florin Roman.

”Cu toate ca este un mare chiulangiu, Dragnea și-a încasat toate drepturile banesti la zi. In cei doi ani din noul mandat, Liviu Dragnea nu a participat la nici o ședința a Comisiei de Administrație Publica, din care face parte. Semn ca tăierea bugetelor locale a fost premeditata, iar Liviu Dragnea și-a trădat “breasla”.

Citește și: Sondaj CURS - PSD continuă scăderea. ALDE și Pro România se consolidează, PNL e în ușoară revenire. USR și PLUS se mențin

Deputatul PSD Dragnea a venit la munca doar pentru a se opune creșterii alocațiilor la copii, propunere a PNL, despre care liderul PSD a spus ca este “populista” și “demagogica”. Domnia sa nu este doar împotriva alocațiilor ci și a jurnaliștilor care pun întrebări nearanjate, pe care ii jignește grotesc. E foarte clar ca pe Dragnea îl lasa nervii. Majoritatea nu mai este majoritate la camera, iar trecerea amendamentului PNL, privind creșterea alocatiilor demonstrează ca Liviu Dragnea a pierdut majoritatea și controlul parlamentarilor PSD.

Prioritatea numărul 1 a PNL in aceasta sesiunea rămâne schimbarea din fruntea Camerei Deputatilor a domnului Dragnea, un condamnat penal toxic pentru România. Cât de cinic poți sa fii, ca sa furi de la copii, domnule Liviu Dragnea?”, susține parlamentarul PNL.