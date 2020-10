Deputaţii au respins OUG de modificare a legii privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în economie

Deputaţii au aprobat miercuri, în plen, proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.166/2020 pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, potrivit Agerpres.

S-au înregistrat 152 de voturi "pentru", 80 de voturi împotrivă şi 6 abţineri.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.173/2020, în vederea înlocuirii sintagmei "participaţiile statului" cu expresia "acţiunile deţinute de stat" în cuprinsul art. l şi art. 2 alin.(1), avându-se în vedere dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr.589 din 14 iulie 2020, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.710 din 7 august 2020.



Potrivit articolului 1, la care face referire proiectul de lege, "la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice, pentru o perioada de 2 ani, înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice alta societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de participaţie deţinută.



Conform articolului 2, alineatul (1) potrivit căruia "se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operaţiuni privind înstrăinarea participaţiilor statului la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la societăţile la care statul are calitatea de acţionar, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi".



În cadrul dezbaterilor reprezentanţii grupurilor parlamentare PNL, PSD şi USR şi-au adus de la tribună mai multe acuzaţii.



PNL se opune respingerii Ordonanţei Guvernului nr. 166/2020, a anunţat în plen deputatul Andrei Daniel Gheorghe.

"Noi considerăm că acest act normativ este unul incomplet, interpretabil şi generat nu atât din dorinţa de a proteja şi apăra activele pe care statul român le deţine la companiile unde este acţionar majoritar sau unic acţionar, ci de a obţine un câştig populist în perspectiva alegerilor din acest an.(...) Paradoxal este că o lege care susţine că ar apăra interesele companiilor de stat româneşti are fix efectul pervers de a genera avantaje neconcurenţiale ale unor companii străine sau companii private care sunt competitori ai societăţilor deţinute de statul român la acest moment", a susţinut liberalul.



Deputatul PSD Alfred Simonis a amintit că, în urmă cu câteva luni, Parlamentul adopta o lege prin care "încerca să transmită Guvernului să nu mai vândă în perioadă de criză acţiuni, active ale companiilor statului român". Legea a fost ulterior atacată la CCR, fiind declarată constituţională, context în care Guvernul a dat o OUG "de suspendare practic a aplicării unor articole din legea respectivă", a adăugat el.



"Astăzi avem în faţa noastră respingerea acelei Ordonanţe, deci întoarcerea la faza iniţială a legii şi anume interzicerea vânzării, înstrăinării acţiunilor şi activelor companiilor româneşti. Guvernul Orban, guvernul liberal susţinut de USR, a făcut multe nereguli în acest luni de zile, multe abuzuri, dar poate cel mai perfid plan pe care îl au din prima zi în care s-au instalat la Palatul Victoria a fost acesta, de a vinde companiile româneşti. Nu avem un plan coerent de vânzare a unor companii care au nevoie de ajutor de stat, de restructurare, de management eficient. Am auzit reprezentanţi ai Guvernului, chiar pe premier, că sunt adepţii vânzării tuturor companiilor româneşti, indiferent dacă sunt profitabile sau nu. (...) Nu se vinde în vremuri de criză!", a susţinut Simonis.



În replică, deputatul PNL Florin Roman a susţinut că "Petrom şi vânzarea resurselor din subteranul României, Aro Câmpulung, Semănătoarea, Vulcan, 23 August, sunt doar câteva exemple de tunuri pe care Guvernarea PSD le-a dat, vânzând tot cea ce era sănătos în economia românească la fier vechi".



"Să auzi astăzi PSD vorbind de vânzarea economiei naţionale... Păi nu mai e nimic de vândut, că aţi vândut-o voi, pe nimic. Şi ce a mai fost, s-a dus la fier vechi. Ceea ce vă deranjează este că unii dintre colegii dumneavoastră au un interes direct, în sensul că lichidatorii nu vor ca statul să valorifice activele, acest proces să fie blocat, prin ceea ce faceţi dumneavoastră, şi ei să vândă sute de hectare de teren şi active performante în jurul Bucureştiului. (...) Ceea ce faceţi dumneavoastră astăzi este un act de subminare a economiei naţionale, pentru că puneţi interesele lichidatorilor în faţa intereselor statului. Nu ne vom opri aici şi vom continua să vă blocăm la CCR", a completat Roman, care a arătat că "s-a dus vremea comisionului".

Deputatul USR Cătălin Drulă i-a spus lui Simonis că "era o coadă lungă de pesedişti la uşa Biroului permanent, care au votat acest guvern".



"Acest guvern a fost învestit cu voturile PSD. (...) Nu noi îi susţinem. (...) Aeroportul Otopeni face 80 de milioane de euro profit anual şi totuşi nu au reuşit să construiască acel terminal 2 de care au atâta nevoie. Sunt puşi acolo pile, şoferi, rude, amante şi aşa mai departe. Păi nu s-ar termina asta dacă statul nu ar mai fi acţionar majoritar? S-ar termina. Nici PNL n-o să lase din mână aceste locuri, pentru că nici oameni ca domnul Roman sau alţii n-o sa mai aibă locuri în consilii de administraţie. (...) S-a vândut ceea ce era de vândut pentru băieţii deştepţi, cum bine a constatat colegul de la PNL, iar acum sunt ţinute aceste companii majoritare de stat ca loc bun pentru clientela de partid", a spus Drulă.



"Stimate coleg, am sperat că ieri vă veţi opri din minciună, dar dumneavoastră continuaţi să minţiţi. Dacă ieri cineva a dat privilegii la ASF, aceia sunt deputaţii din grupul USR. (...) Nu am crezut vreodată că goana după senzaţional poate să vă transforme în cei mai exponenţiali colegi ai lui Pinocchio în Parlamentul României", a replicat Florin Roman.



Revenit la microfon, Alfred Simonis a afirmat că "este un adevărat deliciu să stai în Parlament şi să-i vezi pe cei care vor să formeze viitorul guvern acuzându-se de hoţie, impostură, minciună".



"Domnule Drulă, dumneavoastră, împreună cu cei de la PNL şi cu alte grupuri parlamentare, fără PSD, aţi susţinut guvernul, în urmă cu 3 săptămâni, o lună, atunci când s-a votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban. (...) Când piaţa este în criză, nu e mai bine să nu laşi piaţa să stabilească preţul şi să o faci când nu e criză? Asta este ceea ce spunem noi", a adăugat Simonis, care a susţinut că toate companiile menţionate de Florin Roman "erau pe pierderi, fără excepţie, când s-a făcut privatizarea".



"Interesantă dezbatere avem aici. De 30 de ani, pe spatele interesului naţional, şi unii şi alţii aţi vândut ţara. E o realitate!", a concluzionat deputatul PMP Ionuţ Simionca.



Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 7 octombrie, Camera Deputaţilor fiind decizională în acest caz.