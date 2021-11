Deputatul AUR Dan Tănasă acuză UDMR că schimbă ilegal plăcuţe bilingve pe străzile din Târgu Mureş

Deputatul AUR Mureş, Dan Tănasă a declarat, marţi, că autorităţile competente au fost sesizate în legătură cu amplasarea tăbliţelor bilingve pe străzile din centrul municipiului Târgu Mureş, menţionând că demersul Primăriei contravine deciziilor instanţelor judecătoreşti.

Potrivit acestuia, problema plăcuţelor a fost tranşată în mod definitiv de instanţele de judecată, atât în prima instanţă la Tribunalul Mureş, cât şi în recurs la Curtea de Apel, în dosarul nr. 28/102/2018.

"Consiliul Local şi formaţiunea UDMR împreună cu asociaţia 'Miko Imre' (...) au pierdut procesul prin care s-a stabilit anularea Hotărârilor de Consiliu Local care priveau redenumirea şi amplasarea plăcuţelor bilingve pe străzile din Târgu Mureş. Acum, fără o hotărâre în acest sens şi fără a parcurge paşii legali, peste noapte, administraţia UDMR schimbă plăcuţele din centrul oraşului. Este inadmisibil ca într-un oraş care speră la reformă şi modernizare autentică să ne lovim de aceleaşi metehne UDMR-iste, unde mutarea statuilor, redenumirea străzilor şi amplasarea plăcuţelor reprezintă singurele 'realizări' (...) Au fost sesizate autorităţile competente, aşteptăm măsurile legale şi sperăm că acest incident să constituie doar un eveniment izolat întrucât ne dorim performanţă şi modernizare la Târgu Mureş, nu îngroparea în veşnicul pretext etnic prin reaprinderea unor sensibilităţi", scrie Dan Tănasă, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a criticat, totodată, administraţia locală, pe considerentul că "obsesia de a marca teritoriul" prin amplasarea de tăbliţe bilingve este mai importantă decât transportul local, amenajarea parcurilor sau dezvoltarea atractivităţii economice.

"După un an de mandat lipsit de realizări şi fără o viziune coerentă, administraţia Târgu Mureşului sub conducerea lui Soos Zoltan şi a unui Consiliu Local dominat de UDMR demonstrează din nou că unica preocupare o constituie obsesia de marcare a teritoriului prin amplasarea de plăcuţe bilingve. Deşi timp de un an am fost martori doar la degradarea lentă dar constantă a municipiului Târgu Mureş, cu scandaluri legate de firma de salubrizare, gunoaie neridicate, taxe mărite şi cerute în avans, se pare că domnul primar nu vede alt obiectiv decât să înlăture în mod ilegal plăcuţele stradale pentru a amplasa altele bilingve", mai scrie Dan Tănasă.