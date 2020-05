Deputatul PNL Marilen Pirtea: 'Acum ţipă unii lideri de stânga că PNL a lăsat ţara fără educaţie. Unii dintre ei au fost stâlpii abramburismului în educaţie'

Deputatul PNL Marilen Pirtea a subliniat, luni, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Educaţiei, că 64% dintre mandatele de ministru al Educaţiei a fost ocupate, de la Revoluţie până în prezent, de reprezentanţi ai PSD, el considerând acest lucru 'deziluzionant' şi că 'efectele vor fi resimţite multă vreme', potrivit Agerpres.

"Acum ţipă unii lideri de stânga că PNL a lăsat ţara fără educaţie. Unii dintre ei au fost stâlpii abramburismului în educaţie. Trebuie să setăm corect cadrul în care se aflăm. Ne aflăm în context pandemic şi primim o moţiune pentru un ministru care a fost relativ recent instalat în funcţie, care nu a fost pregătit pentru ceea ce niciunul dintre noi nu putea anticipa. Suntem într-o situaţie a unei lebede negre. Un eveniment este definit ca o lebădă neagră dacă îndeplineşte trei condiţii simultan: are impact extrem şi nimic nu prevestea posibilitatea apariţiei sale, produce efect puternic, adesea catastrofal, şi în ciuda caracterului său extrem, după apariţia şi producerea efectelor sale, analizând situaţia la rece, evenimentul poate părea previzibil, explicabil. Da, pandemia ne-a luat prin surprindere, mai rău decât ne-a luat prin surprindere zăpada iarna an de an", a spus Pirtea la dezbaterea moţiunii.

Marilen Pirtea a atras atenţia că domeniul educaţiei trebuie lăsat pe mâna specialiştilor.

"Haideţi să ne reîmprospătăm puţin memoria! Statisticile spun că, din cei 26 miniştri ai Educaţiei din cele 30 de mandate de la minister, în cei 30 de ani de la Revoluţie, rotunjind, 64% din mandatele de ministru al Educaţiei au fost ocupate de reprezentanţi PSD, adică un ministru în medie pe an, 64% din mandate reprezentând conducerea PSD în domeniul Educaţiei. Deziluzionant! Efectele le vedem astăzi şi le vom resimţi multă vreme de acum încolo. Acest domeniu, trebuie spus o dată pentru totdeauna - trebuie lăsat pe mâna specialiştilor.(...) Daţi Educaţiei 10 ani fără nicio ingerinţă politică!", a evidenţiat Pirtea.

Moţiunea simplă este intitulată "Pas cu pas am ajuns în colaps educaţional - PNL a creat România NeEducată" şi este semnată de 93 de deputaţi de la Pro România şi de la PSD. Votul va fi dat miercuri.