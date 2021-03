Desființarea SIIJ intră în linie dreaptă: se anunță tensiuni majore în Parlament

Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) va intra, miercuri, în dezbaterea plenul Camerei Deputaţilor, care urmează să dea şi votul final.

Joia trecută, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat raport favorabil proiectului privind desfiinţarea SIIJ, adoptând şi un amendament al deputatului minorităţilor naţionale Ionel Stancu, care prevede că magistraţii pot fi trimişi în judecată doar cu avizul CSM, informează Agerpres.



Luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că liberalii susţin proiectul în forma convenită în coaliţia guvernamentală, iar formula adoptată în Comisia juridică este conform Constituţiei.



"Din punctul meu de vedere, forma adoptată în Comisia juridică este o formă dezbătută şi convenită la nivelul conducerii coaliţiei şi grupurile parlamentare ale PNL vor sprijini desfiinţarea Secţiei speciale. De altfel, astăzi am şi luat decizia în Biroul Executiv să mandatăm grupurile parlamentare ale PNL să voteze legea de desfiinţare a Secţiei speciale", a declarat Orban.



Şi USR PLUS va susţine această variantă, vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al alianţei, afirmând, luni, că modificarea adusă în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor proiectului reprezintă "un compromis mai mic" decât necesitatea majoră de desfiinţare a SIIJ.



Pe de altă parte, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii vor ataca la Curtea Constituţională proiectul privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, considerând că amendamentul adoptat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor este neconstituţional.



"Ne menţinem punctul de vedere - vom ataca la Curtea Constituţională acest proiect cu sau fără acel amendament, pe care eu îl consider neconstituţional", a explicat Ciolacu.



Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat că îşi doreşte în continuare ca proiectul privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie să fie adoptat de către Parlament într-o formă apropiată celei aprobate de Guvern şi că se va încerca o modificare în acest sens, în timpul dezbaterilor din Senat.



Camera Deputaţilor este primul for legislativ sesizat cu acest proiect. Senatul este Cameră decizională.