Despre pandemie - o altă perspectivă

De 9 ani s-a mutat în New York, chiar după ce a terminat facultatea în Cluj. „Am încercat și reușit să lucrez doar în joburi profesionale. Am predat pian o perioadă, dar întotdeauna știam că viitorul meu va fi în domeniul foto. Fiecare început în USA e diferit, fiecare imigrant are povestea lui. Toți am făcut și facem sacrificii, dar pot să spun că sunt fericit să lucrez din pasiune.”, spune artistul.

Are evenimente la Institutul Cultural Român, este fotograful celor de la Misiunea României la ONU, și în privat are ședințe foto pentru cupluri, familii etc. „Anul trecut am avut peste 800 de ședințe foto, am avut un an plin. Anul acesta va fi puțin mai diferit. Dar sper ca lumea să își revină repede pentru că foarte mulți sunt afectați de această criză mondială. ”, a povestit Ionuț Vacaru intr-un interviu pentru qmagazine.ro