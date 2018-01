Dezvăluiri şocante ale lui Marion Bartoli: Am trăit un infern alături de fostul iubit, în fiecare zi îmi spunea că sunt grasă

Sportiva franceză Marion Bartoli, care s-a retras din activitate în urmă cu patru ani şi a anunţat că va reveni în circuitul profesionist de tenis, a povestit cum a trăit un adevărat calvar alături de fostul iubit, care îi spunea îi fiecare zi cât de grasă este. Marion Bartoli s-a luptat cu un virus misterios de care a reuşit să scape în 2016, după ce a pierdut spectaculos în greutate. Ea a fost spitalizată în Italia după ce a slăbit 30 de kilograme.

Într-un interviu acordat L'Equipe, Bartoli a povestit despre relaţia cu fostul iubit, care i-a declanşat problemele de sănătate. "Slăbisem mult înainte de virus deoarece fostul meu iubit m-a făcut să trăiesc un coşmar. Era un mare nenorocit. Din cauza personalităţii mele, am acceptat lucruri de neacceptat. Îmi spuneam: nu este grav, nu este grav, iar asta m-a distrus", a declarat jucătoarea de 33 de ani, câştigătoare la Wimbledon în 2013.

Pe fostul iubit, Marion l-a întâlnit în mai 2014. "În fiecare zi îmi spunea că sunt grasă. În fiecare zi. Vedea o fată slabă şi frumoasă pe stradă şi îmi spunea: "Vezi ce slabă şi frumoasă este?" Asta nu m-a ajutat", a mărturisit Bartoli.

Din cauza acestei presiuni psihice, jucătoarea a intrat într-un ritm al obsesiei pentru slăbit: "În momentul în care intri în joc este foarte greu să mai ieşi", a spus Bartoli, care va reveni în competiţie la Miami, în perioada 20-30 martie. Deşi s-a recuperat şi consideră că încă mai are probleme de greutate, Bartoli de bucură că este sănătoasă. Ea vrea să mai slăbească încă vreo cinci-şapte kilograme pentru a reuşi revenirea în competiţie. "Vreau să scap de această boală şi să-mi dovedesc că pot reveni după ce am fost aproape de moarte, vreau să arăt că pot fi din nou pe teren şi mă pot bate trei ore pentru a câştiga un meci în trei seturi. Şi vreau să revin pentru a le arăta tuturor celor care nu au crezut în mine că s-au înşelat. În fiecare zi am fost pusă la pământ", a mai spus Bartoli. Marion Bartoli are în palmares opt tiluri în circuitul profesionist, conform news.ro.