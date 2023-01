Dezvoltatorul Greenfield ameninţă cu acţiuni în instanţă pentru obţinerea dreptului de acces pe drumul către complexul rezidenţial

Administraţia Municipiului Bucureşti a dat dovadă de nepăsare şi lipsă de respect pentru miile de oameni din cartierul Greenfield în cazul blocării accesului locuitorilor din zonă pe porţiunea de drum din strada Vadul Moldovei, a transmis dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, într-un comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES.

"În cazul concret al porţiunii de drum din strada Vadul Moldovei prin care se blochează strict accesul spre cartierul Greenfield, adminstraţia oraşului a dat dovadă de nepăsare şi lipsă de respect pentru miile de oameni din cartierul Greenfield. Tergiversarea punerii în aplicare a unei hotărâri judecătoreşti definitive aduce prejudicii grave şi disconfort pentru familiile care locuiesc aici. Un cartier imens cu locuitori stresaţi zilnic de ambuteiaje create artificial nu poate deveni o comunitate sustenabilă. Am susţinut permanent soluţii viabile, multe finanţate chiar de noi dar, în acest caz, pasivitatea, birocraţia şi blocajul instituit afectează calitatea vieţii celor care au avut încredere în noi. Doresc, din nou, să fac un apel către autorităţile implicate să vină alături de cetăţenii din comunitatea noastră, de noi şi să arate grijă faţă de oameni, aşa cum au promis şi aşa cum este firesc în orice societate", a declarat Constantin Sebeşanu, CEO Impact Developer & Contractor.În acest context, compania dezvoltatoare susţine că, în 2018, a donat trei loturi de teren cu o suprafaţă totală de 6.000 mp şi o valoare de 800.000 euro (fără TVA), situate în intravilanul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti în scopul efectuării formalităţilor pentru transferul celor 300 de metri din domeniul public al statului român - în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului Bucureşti."Aceasta a fost o condiţie esenţială în rezolvarea situaţiei şi ar fi trebuit să uşureze şi să accelereze întregul proces, restul fiind doar formalităţi între autorităţile statului. Consiliul General al Municipiului Bucureşti a acceptat donaţia cu sarcini şi a aprobat încheierea contractului de donaţie sub rezerva obţinerii acordului Romsilva. În mai 2018, Romsilva a emis avizul privind acceptarea donaţiei, iar în iunie 2018 şi Municipiul Bucureşti accepta oferta. Prin acceptarea donaţiei, Municipiul Bucureşti s-a obligat să dea în compensare către Romsilva terenurile primite de la Impact, în vederea deschiderii accesului publicului la Drum, între Aleea Privighetorilor şi Şoseaua Pădurea Pustnicu. În 2019, Romsilva a emis avizul pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafaţă de 3.009 mp din fondul forestier aflat în proprietatea publică a Statului Român pentru realizarea drumului de acces - beneficiar Municipiul Bucureşti, precum şi pentru introducerea în circuitul silvic, în compensare echivalentă, a terenurilor donate", se menţionează în comunicat.Potrivit sursei citate, autorităţile implicate în acest proces, "fără o justificare legală", au încetat să efectueze formalităţile necesare pentru a permite accesul publicului la această porţiune din strada Vadul Moldovei, respectiv să îndeplinească procedurile necesare pentru transferul acesteia din domeniul public al statului român, în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului Bucureşti."Mai concret, Municipiul Bucureşti nu şi-a îndeplinit până în prezent obligaţia executării sarcinii astfel cum a fost asumată în contractul de donaţie. În cursul anului 2022, Impact a notificat toate instituţiile implicate, în vederea determinării Municipiului Bucureşti prin Primarul General să finalizeze aceste demersuri. Situaţia actuală este rezultatul pasivităţii Primarului General care refuză să finalizeze demersurile (...). În acest moment, Consiliul General al Municipiului Bucureşti trebuie să solicite Guvernului României emiterea unei hotărâri în baza căreia să se constate trecerea gratuită a drumului din domeniul public al Statului Român, aflat în administrarea Romsilva, în domeniul public al Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi să plătească taxele aplicabile, pentru scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier naţional", precizează compania.Reprezentanţii Impact Developer & Contractor susţine că, în cazul nerezolvării situaţiei actuale, va demara acţiuni în instanţă pentru obţinerea dreptului de acces pe acest drum, in beneficiul celor peste 6.500 de locuitori din împrejurimi."În aceste condiţii, singurele autorităţi în măsură să restabilească o situaţie de drept vor fi instanţele judecătoreşti. Deşi Impact nu poate garanta finalitatea demersurilor sale, deoarece instanţele vor fi suverane în a judeca, are încredere că va avea câştig de cauză. Mai mult decât atât, Impact a făcut, în ultimii ani, toate demersurile necesare pentru a construi alte trei căi de acces către ansamblul Greenfield. În acest scop, a achiziţionat terenuri, a investit în proiecte tehnice, a întocmit şi depus documentaţii, toate cele trei proiecte aşteptând de patru ani avizul autorităţilor, în fiecare dintre cazuri înregistrându-se întârzieri în răspunsul acestora. În toţi cei peste 30 de ani de experienţă în piaţa imobiliară din România, Impact a asigurat bunăstarea rezidenţilor din ansamblurile construite, atât prin calitatea ridicată a locuinţelor, cât şi prin impactul pozitiv asupra vieţii oamenilor, dezvoltând comunităţi cu accent pe sustenabilitate, eficienţă şi generând valoare adăugată pentru toate părţile implicate", se arată în comunicatul citat.În dimineaţa zilei de sâmbătă, 7 ianuarie 2023, Romsilva însoţită de Poliţia Română a blocat 300 de metri de drum pentru a interzice accesul pe una dintre cele două intrări în cartierul Greenfield, restul până la 1.700 de metri cât are strada Vadul Moldovei rămânând deschişi accesului public şi traficului auto."Înţeleg că, astăzi (sâmbătă, 7 ianuarie 2023,n.r.), Poliţia română şi Romsilva au decis să închidă drumul locuitorilor din Greenfield. O măsură luată (posibil politic) înaintea începerii şcolii. Să fie foarte clar, Primăria Sectorului 1 va face tot ce este posibil pentru a susţine accesul locuitorilor în complexul Greenfield. Măsura blocării acestui drum este una greşită şi solicit reprezentanţilor Romsilva să deblocheze urgent drumul", a scris Armand, pe Facebook