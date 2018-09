Diaspora nu uită și nu iartă - Viorica Dăncilă, făcută praf într-o scrisoare trimisă Regelui Felipe: 'Nu vă murdăriți mâinile cu această doamnă'

Crina Dobre a scris pe Facebook vizavi de acest subiect: ”Românii din Spania au inițiat și semnat o petiție, apoi au trimis o scrisoare casei regale spaniole în care îi spun regelui ce marionetă va primi mâine în vizită, ce ne-au făcut pe 10 august psd-iștii și care e situația în țară: "Vă rugăm să nu vă murdăriți mâinile cu această doamnă care reprezintă corupția din România"...Pentru astăzi sunt organizați să-i facă primirea madamei Dăncilă. Așa cum i-a primit și guvernul condus de ea, dar fără gaze și apă sau pulane, că-s oameni cu bun simț. O fac doar proastă ;) Le e rușine cu ea”.

Răzbunarea diasporei - Românii din Spania o așteaptă cu proteste pe Viorica Dăncilă la Madrid / FOTO & VIDEO

Scrisoarea a fost redactată în limba spaniolă. ”Viorica Dăncilă nu este un politician genial. Nu, e doar o păpușă, o marionetă a lui Liviu Dragnea, liderul PSD o persoană condamnată penal la aproape 4 ani de închisoare pentru corupție care încearcă cu disperare să schimbe întregul sistem al justiției și legile României pentru a obține clemență. Guvernul său a reușit să o demită pe Laura Codruța Kovesi, elementul central al justiției, care lupta împotriva abuzurilor făcute de politicieni de toate culorile politice. Printre cazurile acestea s-au aflat politicieni precum Liviu Dragnea”, se arată în scrisoare.

”Într-o demonstrație anticorupție care a avut loc pe 10 august, guvernul său a coordonat represalii. Acestea au dus la rănirea a 450 de persoane și moartea uneia. (...) Marile posturi mass-media din România sunt controlate de oameni foarte apropiați de PSD”, au mai notat românii din Spania către Casa Regală.

Concluzia românilor este cruntă: "Vă rugăm să nu vă murdăriți mâinile cu această doamnă care reprezintă corupția din România".

Cozmin Gușă creionează situația din PSD - Ironii maxime la adresa lui Dragnea: 'Trei morți și două verișoare'

Redăm scrisoare despre Viorica Dăncilă în limba spaniolă:

”A la atención De Su Majestad El Rey Felipe VI de España

En Guadalix de la Sierra, Madrid a 05/09/2018

Me llamo Mircea Stelian Radu y soy uno de los mas de 800.000 residentes rumanos en España

Hace solo 3 días me entere de la visita que Viorica Dancila la presidenta del gobierno rumano tiene pendiente a la Zarzuela y a la Moncloa.

Es entonces cuando inicie una petición en Change.org en la cual le pedimos que revoque su decisión de permitir a lo peor que puede representar a Rumania que se pueda fotografiar con alguien como usted.

En la petición he explicado varios de los motivos por los cuales su majestad no debe mancharse las manos recibiendo a esta señora pero si me permite voy a recordar alguno de ellos:

1. En una manifestación anticorrupción que se celebro el 10 de agosto su gobierno coordino las represalias que se soldaron con mas de 450 heridos y 1 muerto. Actualmente hay varios casos abiertos por la fiscalía rumana.

2. Viorica Dancila no es un político brillante, No, solo es un títere , una marioneta puesta a dedo por Liviu Dragnea el presidente del PSD rumano, una persona condenada penal a casi 4 años de cárcel por corrupción y que intenta desesperadamente cambiar toda la justicia y las leyes de Rumania para obtener el indulto.

3. Su gobierno consiguió dimitir a la Fiscal anticorrupción , Laura Codruta Kovesi, la principal pieza de la justicia que luchaba contra los abusos cometidos por políticos de todos los colores políticos. Entre sus casos fueron algunos de políticos como Liviu Dragnea y otros.

4. Las empresas que Liviu Dragnea controla a través de interpuestos han robado dinero de la UE que luego el estado rumano tuvo que devolver ,y las grandes cadenas media de Rumania están controladas por gente muy cercana al PSD.

5. El vicepresidente del PSD el señor Badalau profano canticos vejatorios hacia todos los rumanos que estamos viviendo fuera de nuestro país hace solo 1 semana, insultando a mas de 4 millones de expatriados

6. La señora Viorica Dancila no es la mas recomendada para ocupar a partir de 1 de diciembre la presidencia europea, ella confundiendo Pristina con Podgorica en una de sus recientes visitas en los Balcanes , siendo lo que se llama analfabeta funcional.

7. Los 800.000 rumanos que estamos viviendo en España , un 2% de la población total, una cantidad parecida a toda Asturias y mas que muchas provincias españolas no nos sentimos identificados por esta señora que lo único que busca es salir en fotos con lideres europeos y asi poder hacerse un lavado de cara después de los hechos del 10 de agosto en Bucarest.

Por ello les rogamos que no se manchen las manos apretando las manos de la corrupción rumana en su máxima expresión.

Le agradezco su atención

Mircea Stelian Radu”.