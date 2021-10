Din cauza Maratonului Internaţional Bucureşti, Brigada Rutieră de Poliţie va restricţiona progresiv traficul rutier de vineri până duminică

Traseele unui număr de 41 de linii ale Societăţii de Transport Bucureşti vor avea restricţii rutiere vineri, sâmbătă şi duminică, impuse de Brigada Rutieră de Poliţie, în contextul organizării Maratonului Internaţional Bucureşti, se menţionează într-un comunicat remis joi de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), conform agerpres.

Cursele maratonului vor avea loc sâmbătă şi duminică, astfel că Brigada Rutieră de Poliţie va restricţiona progresiv traficul rutier începând din după-amiaza zilei de vineri şi până duminică, pe următoarele artere: Bd. Libertăţii, Splaiul Independenţei, Piaţa Natiunile Unite, Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Piaţa Unirii, Bd. B.P. Haşdeu, Str. Vasile Pârvan, Str. Berzei, Str. Buzeşti, Piaţa Victoriei, Şos. Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Stirbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Pod B.P. Haşdeu, Bd. Mircea Vodă, Splaiul Unirii până la Calea Vitan, Piaţa Alba Iulia, Bd. Burebista, Bd. Decebal, Bd. Basarabia până la Bd. Chişinău.

Prin urmare, TPBI a dispus, în perioada restricţiilor de circulaţie, modificarea a 41 de linii de transport public şi înfiinţarea a patru linii navetă de autobuz.Vineri, 29 octombrie, începând cu ora 16:00 şi până la ora retragerii, autobuzele liniilor 136 şi 385 vor circula astfel: linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "CET Vest Militari" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertăţii, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Regina Maria; linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între "Valea Oltului" şi intersecţia str. Izvor/Str. B.P. Haşdeu/ Bd. Naţiunile Unite, apoi pe un traseu modificat pe str. B.P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii (Aleea I), Bd. Corneliu Coposu, str. Sf. Vineri, "Piaţa Sf. Vineri", cu întoarcere pe str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Pod. Haşdeu, str. B.P. Haşdeu, str. Izvor, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.De asemenea, în nopţile de vineri spre sâmbătă şi de sâmbătă spre duminică, linia N121 va funcţiona pe traseul de bază între "Zeţarilor'" şi Piaţa Arsenalului (intersecţia Cal. 13 Septembrie/str. Izvor) apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe str. Izvor, Bd. Naţiunile Unite, Splaiul Independenţei până la "Piaţa Unirii 2".Sâmbătă, 30 octombrie, începând cu ora 08:00 şi până la ridicarea restricţiilor de circulaţie, următoarele linii vor fi modificate: linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între "Cora Pantelimon" şi Piaţa Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independentei, Bd. Eroii Sanitari, până la capătul de linie "Piaţa Operei", cu întoarcere pe Splaiul Independentei, Bd. Mihail Kogalniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piaţa Universităţii, Bd. I.C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Dudeşti, Bd. Burebista, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, apoi traseul actual.Linia 116 va funcţiona pe un traseu scurtat între "Gara Progresul" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 şi 76).Linia 117 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Cartier Confort Urban" şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul actual.Linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între "CET Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri, pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Spl. Independenţei, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Gara de Nord, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenţei, Podul Operei, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.Linia 133 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Gara Basarab" şi intersecţia Str. Traian/Cal. Călăraşi, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Cal. Călăraşi, str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, str. Nerva Traian, apoi traseul actual.Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "C.E.T. Vest Militari" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertăţii, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertăţii, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Regina Maria.Linia 232 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Platforma Comercială Arcade Berceni" şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. Constantin Istrate, apoi traseul actual.Linia 312 va funcţiona între "Piaţa de Gros" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Splaiul Unirii, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcăreşti, apoi traseul actual.Linia 313 va funcţiona pe un traseu scurtat între "Piaţa de Gros" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 şi 76).Linia 361 va funcţiona pe traseul de bază între "Complex Comercial Băneasa" şi intersecţia Calea Victoriei/ Bd. Regina Elisabeta, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Regina Elisabeta, până la Piaţa Universităţii, cu întoarcere pe Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gh. Magheru, apoi traseul actual, până la "Complex Comercial Băneasa.Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între "Valea Oltului" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.Linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între "Aeroportul Internaţional Henri Coandă" şi Piaţa Universităţii, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, str. Bibescu Vodă, Aleea II, terminal "Piaţa Unirii", cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, apoi traseul actual.Duminică, 31 octombrie, liniile de transport public din zonele unde se desfăşoară competiţia sportivă vor fi modificate astfel:Linia 1 (ramura de sud) va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Romprim'' şi Piaţa Sudului, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Olteniţei, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, cu întoarcere pe Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. Constantin Istrati, Şos. Viilor, Piaţa Eroii Revoluţiei, Şos. Olteniţei, apoi traseul actual.Linia 1 (ramura de nord) va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între capătul de linie "Banu Manta'' şi "Piaţa Iancului''.Linia 19 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între terminalul "Zeţarilor" şi Piaţa Eroii Revoluţiei, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Viilor, str. Constantin Istrati, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual până la terminalul "Complex Comercial Titan".Liniile 24 şi 45 vor funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseele de bază între terminalele "Cartier Dămăroaia", respectiv "Mezeş" şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul "Banu Manta".Linia 40 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, între terminalul "Complex Comercial Titan" şi intersecţia Bd. Basarabia/Bd. Chişinău, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Chişinău, Şos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, str. Traian, Calea Călăraşi, apoi traseul actual până la terminalul "Piaţa Sfânta Vineri".Linia 44 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe un traseu scurtat între terminalul "Cartier 16 Februarie" şi "Gara Basarab".Linia 46 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul actual între terminalul "Republica" şi intersecţia Şos. Nicolae Titulescu/str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Nicolae Titulescu, până la terminalul "Banu Manta".Linia 61 va fi suspendată pe tot parcursul zilei.Linia 66 va funcţiona pe tot parcursul zilei pe traseul de bază între "Spitalul Fundeni" şi "Piaţa Rosetti".Linia 69 va fi suspendată pe tot parcursul zilei şi va fi înfiinţată linia navetă de autobuz 669, care va funcţiona între terminalul "Valea Argeşului" şi "Piaţa Operei" pe un traseu comun cu linia 69, în ambele sensuri, pe Str. Valea Argesului, Drumul Taberei (ramura de sud), Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Bd. G-ral Vasile Milea, Bd. Iuliu Maniu, Şos. Cotroceni, Bd. Dr. Marinescu, Bd. Eroii Sanitari, Piaţa Operei, cu întoarcere pe Podul Operei.Linia 70 va fi suspendată, urmând să redevină funcţională după ridicarea restricţiilor de circulaţie, când va funcţiona între terminalul "Basarabia" şi "Piaţa Rosetti. În perioada suspendării, va funcţiona linia navetă de autobuz 670 între terminalul "Bd. Basarabia" şi Piaţa Universităţii pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere în rondul de la Piaţa Universităţii.Linia 79 va fi suspendată, urmând să redevină funcţională după ridicarea restricţiilor de circulaţie.Linia 85 va funcţiona pe tot parcursul zilei pe traseul de bază între terminalul "Baicului" şi "Piaţa Rosetti".Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcţională după ridicarea restricţiilor de circulaţie. În perioada suspendării, va funcţiona linia navetă de autobuz 665 între "Dridu" şi "Gara de Nord", pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).Linia 90 va funcţiona, pe tot parcursul zilei, pe traseul de bază între terminalul "Arena Naţională" şi "Piaţa Rosetti", cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de ducere.Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcţională după ridicarea restricţiilor de circulaţie. În perioada suspendării, va funcţiona linia navetă de autobuz 697 între terminalul "Străuleşti" şi "Gara de Nord", pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205).Linia 104 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Cora Pantelimon" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii (comun cu linia 381), Bd. I. C. Brătianu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I până la "Piaţa Rosetti".Linia 116 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe un traseu scurtat între "Gara Progresul" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 şi 76).Linia 117 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între terminalul "Cartier Confort Urban" şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii, Aleea II (capăt linie 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.Liniile 122 şi 137 vor funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseele de bază între terminalele "Complex Cartier Latin", respectiv "Carrefour Militari" şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei, Podul Cotroceni, Splaiul Independenţei (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.Linia 123 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "C.E.T. Sud Vitan" şi intersecţia Calea Vitan/ Calea Dudeşti/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witing, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenţei, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, apoi traseul de ducere.Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseele de bază între "Cartier Constantin Brâncuşi", "Depoul Alexandria", respectiv "Valea Oltului" şi intersecţia Bd. Eroilor/ Splaiul Independenţei (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenţei (malul drept), Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază.Linia 133 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, de la terminalul "Gara Basarab" pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Cal. Vitan, Bd. Energeticienilor, până la terminalul "CET Sud Vitan", cu întoarcere pe Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu.Linia 136 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe un traseu scurtat între "C.E.T. Vest Militari" şi intersecţia Şos. Panduri/ Calea 13 Septembrie (autobuzele vor întoarce după scuarul central).Linia 178 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, între terminalul "Cartier Militari" şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază.Linia 201 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Semănătoarea" şi Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual.Linia 205 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Străuleşti" şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/ Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Banu Manta, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, până la "Gara de Nord".Linia 223 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, în ambele sensuri de la terminalul "CET Sud Vitan" pe Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Splaiul Unirii până la "Cartier Rezidential Splaiul Unirii".Linia 232 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între terminalul "Platforma Comercială Arcade Berceni" şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Aleea II (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. Dr. Constantin Istrate, apoi traseul actual.Linia 312 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, între terminalul "Piaţa de Gros" şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Splaiul Unirii, apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Unirii, Calea Văcăreşti, apoi traseul actual.Linia 313 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe un traseu scurtat între "Piaţa de Gros" şi terminalul "Piaţa Unirii" (capătul de linie al troleibuzelor 73, 74 şi 76).Linia 336 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Complex Comercial Apusului" şi intersecţia Splaiul Independenţei/ Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari până la "Piaţa Operei" (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gh. Marinescu, apoi traseul actual.Linia 361 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Complex Comercial Băneasa" şi intersecţia Şos. Kiseleff/ Bd. Constantin Prezan (Piaţa Arcului de Triumf), apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Constantin Prezan, Bd, Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gh. Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu până la Piaţa Universităţii, cu întoarcere în rond.Linia 381 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între terminalul "Piaţa Reşiţa" şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, pȃnă la terminalul "Clăbucet", cu întoarcere pe Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Cal. Dorobanţi, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gh. Magheru, apoi traseul actual.Linia 385 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Valea Oltului" şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Tudor Vladimirescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi traseul de bază.Linia 783 va funcţiona, începând de dimineaţă şi până la reluarea circulaţiei în zona restricţionată, pe traseul de bază între "Aeroportul Henri Coandă" şi Piaţa Arcului de Triumf, apoi pe Bd. Mareşal Prezan, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Aleea II, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. G-ral Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Prezan, apoi traseul actual.