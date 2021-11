Dîncu: Armata română, cea mai avansată componentă de modernitate în societatea noastră

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dâncu, afirmă că Armata română este "cea mai avansată componentă de modernitate" din societatea românească, acest lucru fiind, în opinia sa, datorat calităţii de membru NATO pe care o are România.

"În acest moment, Armata română este cea mai avansată componentă de modernitate din societatea noastră. În foarte mare măsură, faptul că suntem membri ai NATO a ajutat armata romană să meargă înaintea societăţii", a declarat Dîncu, vineri dimineaţa, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru.

El a precizat că mandatul său la Apărare va fi sub semnul continuităţii."Mandatul meu va fi sub semnul continuităţii, pentru că va trebui - şi ştiu că nu e un lucru uşor - să duc mai departe marile proiecte pe care în acest moment le are armata română", a adăugat Vasile Dîncu.