Directorul CERT-RO: 'Avem nevoie de toţi actorii implicaţi pentru combaterea criminalităţii cibernetice'

Guvernele, de unele singure, nu pot gestiona securitatea cibernetică şi este nevoie să îşi unească forţele cu toţi actorii implicaţi pentru a aborda cu succes acest fenomen, a declarat, marţi, directorul general al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO), Dan Cîmpean, într-o conferinţă de specialitate, arată Agerpres.

Prezent la cea de-a treia ediţie a Atlantic - Black Sea Security Forum, organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, Dan Cîmpean a subliniat faptul că în prezent asistăm la o transformare digitală foarte complexă, astfel că apar noi actori când vine vorba de atacuri cibernetice şi de aceea este nevoie de un dialog deschis şi onest între toţi cei implicaţi. În plus, răspunsul care trebuie dat acestor atacuri este unul diferit comparativ cu situaţia din trecut şi de aceea este nevoie de colaborarea tuturor părţilor implicate.

"Una din lecţiile pe care am învăţat-o atât eu, cât şi echipa mea este că guvernele, de unele singure, nu pot gestiona această situaţie. Avem nevoie de toată lumea, de toate părţile implicate. Avem nevoie ca mediul de business, mediul academic, toţi partenerii noştri internaţionali să îşi unească forţele dacă vrem să abordăm cu succes fenomenul securităţii cibernetice", a spus Cîmpean.

Întrebat cine ar trebui să fie responsabil de coordonarea tuturor acestor actori, şeful CERT-RO a subliniat necesitatea unei schimbări de paradigmă, a unui nou mod de gândire faţă de structurile de comandă de tip tradiţional. În prezent, există un rezervor imens de oameni tineri, talentaţi, care pot să lucreze în domeniul securităţii cibernetice, dar vor să o facă în calitate de freelancer, a adăugat el. De aceea, oamenii din sectorul public trebuie să îşi schimbe modul de gândire şi să înveţe să gestioneze comunităţi.

"Avem un rezervor de talente care este super divers, extrem de dinamic şi de aceea este foarte dificil să ai un lider tradiţional care să pună pe toată lumea în linie şi să îi facă să se mişte în aceeaşi direcţie. Trebuie să învăţăm cum să gestionăm comunităţi, cum să le motivăm, cum să le facem să tragă în aceeaşi direcţie, să aibă obiective şi aspiraţii comune. Şi cred că acest lucru este foarte dificil, în special pentru oamenii care şi-au petrecut întreaga carieră în sectorul public şi care sunt obişnuiţi să conducă acest efort prin legislaţie sau prin decizii. Cred că paradigma s-a schimbat puţin şi trebuie să se adapteze la această schimbare. Sunt un fan al comunităţilor când vine vorba de securitatea cibernetică şi cu mai puţină reglementare dacă se poate, dar cu mai multă implicare", a spus Dan Cîmpean.