DOCUMENT - Joe Biden răspunde la scrisoarea primită de la români: Putin vrea să ne slăbească, dar Rusia suferă enorm

Un grup de români din Statele Unite i-au scris o scrisoare președintelui SUA, Joe Biden, referitor la războiul din Ucraina. Aceștia i-au cerut ca în miezul acestui conflict să nu uite de românii aflați în Ucraina sau în Bucovina, iar președintele SUA le-a răspuns tot printr-o scrisoare. Biden arată faptul că SUA și NATO au impus sancțiuni Rusiei și ajută Ucraina să facă față în acest război, iar sancțiunile generează reale dificultăți economiei Rusiei.

Scrisoarea către președintele SUA fost semnată de un grup ad-hoc de români: Nicholas Dima, writer-analist, Mirela Roznoveanu, writer-journalist, Grigore Culian, editor New York Magazin, Cristi Boghian, manager Romanian TV-NY.

Vă prezentăm răspunsul lui Joe Biden:

”Dear Dr. Dima

Va multumesc pentru gandurile trimise referitoare la razboiul lui Vladimir Putin impotriva Ucrainei. Statele Unite sustin mandrul si bravul popor ucrainian in lupta sa pentru liberate si democratie si in efortul de aparare a tarii contra agresiunii Rusiei.

Ca raspuns la razboiul neprovocat si nejustificat declansat de Kremlin, America si-a raliat partenerii si aliatii din intreaga lume. Impreuna, i-am impus sanctiuni fara precedent lui Putin, raspunzator de acest conflict, si Rusiei pentru a inaspri costurile economice ale razboiului. Am luat totodata masuri de consolidare a aliantei NATO si am pregatit terenul pentru accedarea la organizatie a Suediei si Finlandei intarind astfel cea mai puternica alianta defensiva din istoria lumii.

In timp ce Putin incearca sa slabeasca occidentul prin acest razboi, actiunile sale au avut efecte opuse. Nici odata nu am fost mai uniti, in timp ce economia Rusiei sufera.

Statele Unite vor continua sa ajute Ucraina pentru a se apara. I-am pus la dispozitie un important ajutor miliar care include piese de artilerie, rachete avansate, drone speciale si munitii. Am sprijinit-o deasemenea substantial pe plan economic, astfel incat guvernul Ucrainian sa poata oferi servicii vitale populatiei. Suntem prima tara care acorda ajutoare umanitare pentru milioane de refugiati ucrainieni care au fugit din calea razboiului. In acelasi timp, suntem principala tara care a abordat problema crizei mondiale de alimente, criza agravata de razboiul brutal declansat de Putin. In acelasi timp, facem tot ce e cu putinta sa mentinem armata noastra inafara razboiului.

Curajul si determinarea cu care Ucraina continua sa lupte in acest razboi brutal inspira intreaga lume. Statele Unite, impreuna cu aliatii si partenerii ei, raman ferm alaturi de poporul Ucrainian in lupta sa pentru apararea libertatii.

​Cu sinceritate (Semnat Joe Biden)”, scrie Joe Biden.