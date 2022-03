Doi tineri din Suceava au avut ideea vieții: Au plecat la Kiev să se convingă că războiul nu e o poveste inventată de presă

Cristi administrează o cafenea în satul Iaslovăţ, lângă Suceava. Două săptămâni de voluntariat în Vama Siret i-au stârnit suspiciuni şi a decis că e timpul să vadă cu ochii lui cum arată războiul. Apelat la prietenul lui frizer, Samuel, pentru a nu merge singur.

"Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care e situaţia de acolo, dacă chiar e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Iniţial am trecut în Cernăuţi, din Cernăuţi am decis să mergem până în Capitală. Am parcurs 8 ore până în Kiev şi am trecut undeva de 40-50 de check point-uri. Ne-au tot oprit şi a trebuit să arătăm paşaportul, ne-au întrebat unde mergem, ne-au controlat pe maşină", a declarat unul dintre tineri.

"Era foarte multă armată, soldaţi la tot colţul cu puşti, cu saci de nisip. Ne-am căutat un hotel unde să stăm peste noapte, l-am găsit online, am făcut rezervare şi când am mers la hotelul respectiv nu mai era nimeni, era totul închis. Şi pentru că deja se făcuse ora 9 nu mai puteam circula pe stradă, a trebuit să râmânem peste noapte în maşină. Stând în maşină, era în jur de ora 10 şi s-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. S-a auzit o bubuitură foarte tare şi după scurt timp au început sirenele să sune. Au sunat sirenele toată noaptea. S-a auzit că s-a dat o bombă undeva, o rachetă. Dimineața am văzut la ştiri că s-a bombardat centrul, un shopping center care era la jumătate de oră de noi", a mai spus el, potrivit observatornews.ro.

"Am decis să plecăm prin nişte sate din apropierea Kiev-ului, unde s-a zis că e zonă bombardată. Am fost pe acolo şi într-adevăr pe la sate erau locuinţe fărâmate, absolut tot distrus. Când ne-a oprit o data la check point şi i-am dat paşapoartele soldatului a început să se bombardeze lângă noi. Soldatul a luat-o la fugă cu paşapoartele în mână. După ce a ajuns el în şanţul respectiv ne-a făcut semn să mergem și noi acolo. Am lăsat şi noi maşina, am fugit acolo, ne-am ascuns, am stat vreo 10 minute acolo, s-a liniştit bombardamentul. Apoi ne-a făcut semn să ne suim în maşină şi să fugim. Ne-a arătat direcţia în care să plecăm, în partea opusă. Am plecat în direcţia respectivă".

Cristi şi Samuel sunt de cinci zile în Ucraina şi aventura continuă. Marți au trimis pentru Observator o localizare live: erau la 140 de kilometri de Kiev şi erau disperaţi să găsească un loc să mânânce.