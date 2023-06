Doliu în lumea academică din România: A murit primul director al Uzinei G, prima unitate nucleară din țara noastră

Inginerul Marius-Sabin Peculea, recunoscut pentru contribuțiile sale în studierea, experimentarea, proiectarea și realizarea uzinei de apă grea, a trecut în neființă la vârsta de 97 de ani. Moartea sa reprezintă o pierdere remarcabilă pentru comunitatea științifică și tehnologică, iar realizările sale vor continua să rămână o sursă de inspirație pentru viitoarele generații.

Anunțul morții inginerului Marius-Sabin Peculea a fost făcut de Primăria Râmnicu Vâlcea. „Am primit vestea dureroasă a plecării dintre noi a academicianului Marius Sabin Peculea, Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea energeticii nucleare româneşti, pentru fondarea la Râmnicu Vâlcea a unei uzine pilot şi a unui institut de cercetări într-un domeniu de vârf al ştiinţei şi tehnicii româneşti, precum şi pentru recunoaşterea naţională şi internaţionala de care s-a bucurat municipiul nostru prin activităţile desfășurate de către domnia sa.

Este un titlu care are în spate o îndelungată și laborioasă activitate științifică, recunoscută național și peste hotare, ce a făcut ca numele orașului nostru să fie astăzi similar cu cercetarea și inovația la cele mai înalte niveluri. Plecarea dintre noi a acestui mare om de știință, constructor de instituții, deschizător de drumuri și pedagog lasă un mare gol în comunitatea locală, iar lumea academică românească rămâne fără un reprezentant de o extraordinară valoare”, a scris primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

Nascut la 13 aprilie 1926, la Cluj, a urmat studiile liceale in acelasi oras, apoi la Sighisoara si Sibiu continuand cu Facultatea de Electromecanica a Scolii Politehnice din Timisoara, pe care a absolvit-o in anul 1949.

In 1966 obtine titlul de doctor, specialitatea Termodinamica cu teza de doctorat ” Studiul termodinamic al coloanelor de separare in flux continuu, cu trei fluide si temperaturi diferite de reactie” .,.

Intre anii 1970-1994, si-a dedicat intrega activitate proiectarii si constructiei la Ramnicu-Valcea a uzinei pilot de apa grea,( cunoscuta ca “Uzina G”) si a elaborarii tehnologiei romanesti de producer a apei grele fapt ce a contribuit semnificativ la construirea in Romania a primei centrale nuclearo-electrice , CNE Cernavoda.

Ulterior procedeul producerii apei grele romanesti, patentat la RM-Valcea a fost verificat si industrializat la Combinatul Chimic-Drobeta Turnu-Severin (fostul ROMAG-PROD) inscriind astfel Romania in clubul putinelor tari detinatoare ale unei asemenea tehnologii.

Valorificand experienta castigata dar mai ales potentialul uman, stiintific la a carui formare a contribuit din plin, dupa anii “90, academicianul Marius Peculea Peculea a pus – bazele Institutului National de Cercetare-Dezvoltare-Institutul de Criogenie si Separari Izotopice(ICSI -Rm.Valcea). Intre timp ICSI-Rm-Valcea a devenit o unitate de frunte a cercetarii romanesti, acreditata ulterior printre cele 18 institute nationale din tara, dobandind intreaga recunoastere nationala si internationala. Lansarea in 1994, la ICSI a constructiei pilotului criogenic de separare a deuteriului si tritiului a constituit “al doilea sau proiect de suflet “si o o noua provocare , fiind astazi in curs de implementare la CNE Cernavoda

Rezultatele activitatii sale de cercetare s-au concretizat in peste 30 de brevete de inventie, in publicarea a sase carti de specialitate si o multime de articole stiintifice sub semnatura proprie, facandu-si astfel cunoscuta in tara si in lume contributia sa stiintifica Cele sase medalii de aur , 4 de argint si doua de bronz obtinute la Saloanele internationale de inventica, pentru o parte din prioritatile stiintifice din domeniu, atesta si ele recunoastrea internationala a acestor rezultate.

Recunoasterea deplina a contributiei domnului Marius Peculea la dezvoltarea domeniului stiintific si la crearea celor doua scoli de “apa grea” si de ” “criogenie”, a constituit-o insa, acordarea in 1991 de catre Academia Romana a titlului de membru corespondent, urmata peste doi ani (1993) de obtinerea titlului de membru titular. Timp de 5 ani(1994-1999) a ocupat functia de secretar general al Academiei Romane, perioada in care printre multe altele a reusit sa consolideze rolul cercetarii “de dezvoltare” care sa preia cunostiintele stiintifice si sa le prelucreze pentru a fi valorificate in industrie si economie.

Activitate didactica, mentionata anterior a completat-o in mod fericit pe cea de cercetator (sau viceversa) domnia sa activand ca profesor la Institutul de Constructii Bucuresti(1968-1989) si nu in ultimul rand drept conducator de lucrari de doctorat in specialitatea Energetica Nucleara si Termodinamica

Cele sase titluri de doctor “Honoris Causa” acordate de Universitatile din Cluj(1995), Bucuresti (1996), Craiova(1996) Oradea(1998), Constanta(2000) si Timisoara(2002) precum si cel de membru al “Academia Scienttiarium at Atrium Europeea” de la Salzburg, alaturi de o multitudine de alte titluri stiintifice( Premiul Academiei Romane-“Dumitru Hurmuzescu”- 1981, ordinele Meritul Stiintific clasele II si III si Ordinul “ Pentru Merit in Grad de Mare Ofiter(2000) intregesc portretul si recunoasterea de care s-a bucurat domnul academician Marius Peculea.

Pentru meritele sale deosebite in popularizarea numelui si imaginii oraselor Rm-Valcea si Cluj Napoca , consiliile locale ale celor doua municipii i-au acordat domnului academician Marius |Peculea titlul de “CETATEAN de ONOARE”.

Pe linga contributia si meritele stiintifice enumerate in parte, mai sus, domnia sa a contribuit din plin nu numai la formarea unor generatii intregi de cercetatori fizicieni/chimisti /energeticieni etc.,ci si la formarea si modelarea unor caractere si valori umane.

De aceea, acum la despatire de domnia sa , colegii si colaboratorii sai ii aducem un pios omagiu, cinstire si pretuire eterna pentru intreaga sa contributie la formarea noastra profesionala si umana. Este de datoria noastra , de a-i continua si dezvolta activitatea si de a mentine scoala romaneasca de criogenie la nivelul cel mai inalt.