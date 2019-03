DOLIU în lumea muzicală - Un CELEBRU compozitor s-a stins din viață

Reputatul compozitorul, pianist și dirijor Andre Previn, recompensat cu patru premii Oscar și care a condus unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii, a murit la vârsta de 89 de ani.

Previn, care a primit numeroase premii de-a lungul carierei, a compus muzică până cu câteva zile înainte de a muri. Muzicianul a decedat joi, a anunțat compania sa de management, IMG Artists, care nu a oferit alte detalii, conform Mediafax.

Citește și: Victor Ponta anunță BREAKING NEWS: 'Ponta îl laudă pe Dragnea: Da, chiar îl laud!'

Evreu de origine germană - s-a născut la Berlin, pe 6 aprilie 1929, ca Andreas Ludwig Priwin -, muzicianul a fugit de persecuția nazistă, cu familia sa, în 1938, la Paris și apoi Los Angeles, unde a devenit cunoscut ca muzician de jazz și compozitor de coloane sonore pentru filme. Spre finalul vieții se număra deja printre cei mai mari muzicieni ai celei de-a doua jumătăți a secolului al 20-lea.

Printre ansamblurile pe care le-a dirijat se numără London Symphony Orchestra - a fost dirijor-șef în perioada 1968-1979 -, Royal Philharmonic, Houston Symphony, Pittsburgh Symphony, Los Angeles Philharmonic etc.

A compus numeroase piese devenite clasice, printre care două opere, "A Streetcar Named Desire" și "Brief Encounter".

Printre filmele ale căror coloane sonore le-a compus se numără "Challenge to Lassie" (1949), "Elmer Gantry" (1960), "Gigi" (1958) și "My Fair Lady" (1964). Pentru coloanele sonore ale filmelor "Gigi", "Porgy and Bess" (1959), "Irma La Douce" (1963) și "My Fair Lady" a primit premii Oscar.

A avut succes și pe scena de teatru, iar spectacolul "Coco" pus în scenă pe Broadway, New York, a fost nominalizat la premiile Tony în 1970.

A primit 11 premii Grammy, printre care cel pentru întreaga carieră, care i-a fost acordat în 2010.

În 1996, a devenit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic.

Viața personală a fost marcată de controverse, fiind căsătorit de cinci ori. În 1969, pe când era încă însurat cu cea de-a doua soție, Previn a început o relație cu actrița Mia Farrow, fosta soție a actorului și cântărețului Frank Sinatra și care ulterior i-a fost parteneră de viață lui Woody Allen.

Farrow și Previn s-au căsătorit în 1970, după ce actrița a născut gemeni și doar la câteva săptămâni după ce compozitorul divorțase.

Cei doi au divorțat în 1979. Soon-Yi Previn, fiica adoptată a lui Previn și Farrow, a devenit ulterior soția lui Allen.

Cel de-al cincilea mariaj al lui Previn, oficializat în 2002, a fost cu celebra violonistă germană Anne-Sophie Mutter, care era cu 24 de ani mai tânără. Cei doi au divorțat în 2006.