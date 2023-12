Donald Trump a fost demascat! Un ziar din Detroit publică o înregistrare a unui apel telefonic jenant pentru fostul președinte al SUA

O înregistrare a unui apel telefonic - publicată joi de cotidianul The Detroit News - dezvăluie presiuni exercitate de către Donald Trump, la acea vreme preşedintele Statelor Unite, asupra unor oficiali republicani din Michigan (nord-est) cu scopul de a-i descuraja să valideze rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2020 în acest stat, relatează AFP.

Potrivit acestei înregistrări a unui apel telefonic, Trump a exercitat presiuni, la 17 noiembrie 2020, asupra a doi agenţi electoriali republicani din Michigan, care tocmai votaseră în favoarea certificării rezultatului alegerilor prezidenţiale în comitatul lor, în care Joe Biden a obţinut o victorie zdrobitoare.

”Trebuie să ne batem pentru ţara noastră”, ”nu putem să-i lăsăm pe oamenii ăştia să ne fure ţara”, le spune el în acest apel telefonic celor doi republicani din comitatul Wayne - Monica Palmer şi William Hartman.

Preşedinta Comitetului Naţional Republican (NRC) Ronna McDaniel - originară din Michigan - a participat la apelul telefonic.

”Dacă puteţi, întoarceţi-vă acasă astă seară, nu semnaţi documentul”, le cere ea şi le spune ”vă vom găsi avocaţi”, referindu-se la rezultatul oficial al alegerilor în comitat.

Donald Trump le spune că este de acord cu ea.

”Ne vom ocupa noi”, le spune el.

Cei doi oficiali au părăsit ulterior reuniunea cu privire la certificare fără să semneze documentul.

A doua zi, ei au încercat - fără succes - să revină asupra votului lor în favoarea certificării, pretinzând că au fost supuşi unor presiuni, scrie The Detroit News.

Aproape 18% din populaţia Michiganului locuieşte în comitatul Wayne.

”Ceea ce am spus în mod public şi am repetat la acea vreme (...) este că existau numeroase dovezi care justificau un audit”, declară într-un comunicat Ronna McDaniel.

Un purtător de cuvânt al campaniei lui Donald Trump, Steven Cheung, declară ziarului că fostul preşedinte voia ”să vegheze scrupulos la respectarea legilor şi să garanteze integritatea alegerilor, inclusiv anchetând alegerile prezidenţiale trucate şi furate din 2020”.

Donald Trump, în vârstă de 77 ani, urmează să fie judecat în martie, la Washington, cu priviren la încercări ilegale de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020.

El este acuzat de exercitarea unor presiuni electorale în statul Georgia (sud-est) unde - potrivit unei înregistrări a unui apel telefonic - i-a cerut lui Brad Raffensperger, un ofivial de rang înalt din acest stat ”să găsească” aproape 12.000 de buletine de vot în favoarea sa, pentru a ”recupera” pierderea la urne.

More bombshell evidence against Trump: New audio emerges of Trump lying and pressuring local election officials in Michigan to not certify the 2020 election results. (Video: CNN) pic.twitter.com/aVby3LVckX