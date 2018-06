Donald Trump a sosit în Singapore pentru summit-ul cu Kim Jong Un. Cum a fost întâmpinat la aeroport (VIDEO)

Preşedintele american Donald Trump a sosit în Singapore, duminică, pentru summit-ul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informează news.ro.

Aeronava Air Force One a aterizat la Baza Aeriană Paya Lebar, la ora locală 20.20. Preşedintele SUA a fost întâmpinat de ministrul singaporez de Externe Vivian Balakrishnan şi de alţi demnitari. Balakrishnan l-a întâmpinat în urmă cu câteva ore şi pe nord-coreeanul Kim Jong Un.

Summit-ul Donald Trump – Kim Jong Un va avea loc, marţi, pe Insula Sentosa.

JUST IN: Pres. Trump arrives in Singapore, greeted by Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan, ahead of his historic summit with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/EZaP154QuS pic.twitter.com/LhZltkKNx7