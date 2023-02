Donald Trump revine în forță printre republicani: Joe Biden se clatină (sondaj Fox News)

Un nou sondaj realizat de postul de televiziune american Fox News arată că fostul președinte american Donald Trump are un avans considerabil față de ceilalți competitori în rândul alegătorilor republicani. Sondajul Fox News privind cursa pentru nominalizarea prezidențială arată că fostul președinte Donald Trump pare favorit, în timp ce președintele actual Joe Biden se confruntă cu probleme.

Alegătorilor din cadrul alegerilor primare republicane li s-a citit o listă de 15 candidați anunțați și potențiali pentru nominalizarea din 2024. Trump se află în fruntea listei cu 43%, urmat de Ron DeSantis cu 28%, Nikki Haley și Mike Pence cu câte 7% fiecare, și Greg Abbott și Liz Cheney cu câte 2% fiecare. Chiar și în acest stadiu incipient, doar 3% nu sunt siguri de alegerea lor, relatează postul de televiziune.

Susținere pentru Trump

În rândul alegătorilor primari republicani, bărbații, femeile, cei cu vârsta sub și peste 45 de ani și cei fără diplomă universitară, toți îl pun pe Trump pe primul loc și pe DeSantis pe al doilea. Guvernatorul Floridei este în fața celor cu diplomă universitară și a celor care cred că Biden a fost ales în mod legitim, iar cei doi se află la aproximativ un punct distanță în rândul alegătorilor din suburbii și a celor cu venituri mai mari.

"În prezent, dinamica primarelor republicane este simplă", spune Daron Shaw, un republican, care realizează sondajul Fox News împreună cu democratul Chris Anderson. "DeSantis are nevoie ca Trump să se clatine, deoarece majoritatea susținătorilor fostului președinte îl văd pe guvernatorul Floridei ca fiind a doua cea mai bună alegere. În același timp, ceilalți candidați au nevoie ca DeSantis să se clatine pentru că susținătorii săi nu au o singură opțiune de rezervă și ar fi la mâna a doua în cazul în care el ar eșua."

Trump o depășește pe Haley cu 66-24% într-o confruntare între cei doi candidați republicani anunțați.

Majoritatea nu-l vrea pe Biden

În timp ce 37% dintre alegătorii democrați din alegerile primare doresc ca Biden să rămână candidatul partidului lor, o majoritate de 53% declară că ar dori ca altcineva să candideze.

Acest sprijin pentru Biden pălește în comparație cu cel primit de Trump în urmă cu patru ani. În februarie 2019, în același moment al ciclului electoral, 72% dintre alegătorii înregistrați în GOP doreau să îl păstreze pe Trump ca nominalizat al partidului lor - aproape dublu față de sprijinul actual al lui Biden.

Între timp, 84% dintre alegătorii primari democrați aprobă munca pe care Biden o face în calitate de președinte.

Metodologie

Realizat în perioada 19-22 februarie 2023, acest sondaj Fox News Poll include interviuri cu 1.006 alegători înregistrați la nivel național, care au fost selectați aleatoriu dintr-un fișier de alegători și au vorbit cu intervievatori în direct atât pe telefoane fixe, cât și pe telefoane mobile. Sondajul are o marjă de eroare de eșantionare de plus sau minus 3 puncte procentuale pentru toți alegătorii înregistrați și de plus sau minus 4,5 puncte pentru alegătorii primari democrați și republicani.