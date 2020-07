Două avioane de vânătoare americane s-au apropiat periculos de o aeronavă iraniană de pasageri (Iran)

Două avioane de vânătoare americane s-au apropiat de un avion de pasageri iranian în spaţiul aerian sirian, determinând pilotul să schimbe altitudinea brusc pentru a evita coliziunea, a informat joi agenţia iraniană oficială de ştiri IRIB, transmite Reuters preluat de agerpres.

Watch: Video relarased by #Iran StateTV purportedly shows the moment 2 #Israeli warplanes threaten #Iranian passenger plane in the #Syrian airspace. pic.twitter.com/982gEyQb2h