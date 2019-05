Dragnea îi răspunde lui Timmermans: Ce-au făcut procurorii din Olanda cu banii din Rusia spălați în bănci?

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seară la Antena 3 despre scrisoarea lui Frans Timmermans că modificarea codurilor penale respecta la virgula deciziile CCR și principiile din celelalte state membre UE.

Citește și: Șerban Nicolae șterge pe jos cu Frans Timmermans și socialiștii europeni după scrisoarea de amenințare la adresa României

„A ajuns la Camera Deputatilor (scrisoarea - n.red.), i-am rugat pe colegii mei sa se uite, pe dl Iordache si ceilalti colegi din comisia juridica. Am avut gura aurita. Am auzit ca principalul subiect discutat de Iohannis (la summitul de la Sibiu, n.red.) cu stapanii lui a fost sa se scoata ceva. Cand a ajutat vreodata Frans Timmermans PSD-ul? Nu exista in legea adoptata de Parlament niciun articol neconstitutional, nu exista nicio virgula diferita. Neconvenabil e pentru Iohannis. Ce-am vazut de la Iohannis tipand, am vazut venind de la Bruxelles incoace. Nu exista articole adoptate de Parlament care sa contravina principiilor sau articolelor din codurile penale din statelele respective”, a spus Dragnea.

„Nu am vazut nicio reactie din partea Olandei despre miliarde de dolari provenit din Rusia s-au spalat in banci olandeze. Ce-au facut procurorii de acolo? Au facut intelegeri cu bancile. Cum e cu statul de drept? Am vazut un articol in urma unei analize facute de o asociatie europeana, i-au identificat dlui Weber, candidatul PPE, 700 și ceva de mii de euro luați din bugetul UE si dusi acasa, si-a inchiriat timp de 15 ani o cladire intr-un satuc. Asta are vreo legatura cu statul de drept?”, a spus liderul PSD.

Despre candidatura lui Timmermans la sefia CE, Dragnea a precizat: `Cred că nici dumnealui nu mai vrea. Nu am vorbit, pentru că suntem înghețați”.