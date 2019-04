Dragnea: Se pare că PSD nu şi-l mai asumă pe ministrul Justiţiei / Pentru mine, acest om nu mai e aşa important

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, că se pare că PSD nu şi-l mai asumă pe ministrul Justiţiei şi că pentru el acest om nu mai e aşa important.

„Pentru mine, Tudorel Toader nu este un personaj despre care să vorbesc în fiecare zi. Este important pentru dvs., pentru mine nu este important”, le-a spus Dragnea jurnaliştilor.

Întrebat de ce a fost amânată dezbaterea moţiunii împotriva lui Toader, la Senat, liderul PSD a spus că majoritatea senatorilor erau plecaţi, aveau treabă în teritoriu, iar Călin Popescu Tăriceanu nu este în ţară.

„Săptămâna viitoare este timp suficient să dezbată şi să voteze moţiunea respectivă. (Senatorii PSD - n.r.) vor vota exact aşa cum le dictează conştiinţa”, a adăugat Dragnea.

Întrebat în legătură cu faptul că Tudorel Toader este un ministru asumat de PSD, Liviu Dragnea a replicat: „Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e verişor de-al meu, a fost asumat de PSD, nu ştiu cât o să mai fie asumat de PSD, se pare că PSD nu şi-l mai asumă”.

Iritat de întrebările repetate ale jurnaliştilor, Dragnea a mai spus: „Îl consideraţi prea important pe acest om. Eu nu-l mai consider aşa important”.

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declarat miercuri, după acuzaţiile liderului PSD Liviu Dragnea, conform cărora a "păcălit" spunând că vrea să adopte ordonanţe privind Justiţia, că este "o afirmaţie cam severă". căreia nu-şi permite să-i dea un răspuns pe măsură.

"E o afirmaţie cam severă, iar eu nu-mi permit să dau un răspuns pe măsură", a replicat ministrul Justiţiei, întrebat despre acuzaţiile lui Dragnea.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că tot partidul s-a lăsat "păcălit" de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, care a anunţat în ianuarie că vrea să adopte ordonanţele privind justiţia, iar acum a afirmat că nu se justifică urgenţa.

"Eu am zis că nu mai vreau să discut, pentru că ne-am lăsat păcăliţi, tot partidul. Cred că domnul Toader ne-a păcălit, nu ştiu dacă o fi singur sau au fost doi... Încă nu ştiu. A făcut-o intenţionat, neintenţionat... Ieşi în ianuarie şi spui «vreau să adopt ordonanţa aia şi ordonanţa aia». Eu eram plecat atunci, am auzit, nu a vorbit cu nimeni. Dar nu poţi să ieşi la începutul anului că adopţi o ordonanţă, ridici scandalul până la cer, stăm sub toate gloanţele, şi din ţară şi din străinătate, pe ceva care vii şi spui la un moment dat «păi nu mai pot să adopt că nu se justifică urgenţa». Şi atunci s-a şi generat un scandal inutil, s-a şi blocat dezbaterea în Parlament şi mulţi oameni zic: «dar până la urmă, nu ăsta a fost planul?»”, a afirmat Dragnea, la România Tv.