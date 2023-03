După aproape 20 de ani Stolojan ne spune de ce s-a retras din cursa prezidențială: Nu mai puteam continua (Video)

Fostul premier și șef PNL, Theodor Stolojan, a relatat într-un interviu pentru motivele care au dus la retragerea sa din cursa alegerilor prezidențiale din 2004.

„Motivul a fost că eu, în prezent, am un singur rinichi. Cu un an înainte am avut o operaţie destul de grea. La vremea respectivă eu nu puteam să ies public să spun aceste lucruri. Am făcut cu un an înainte această operatie, mi s-a recomandat să temporizez activitatea pe care o aveam, ceea ce n-am făcut, şi am ajuns într-un stadiu în care nu mai puteam. Era un stadiu de epuizare şi fizică şi nervoasa şi mi s-a spus foarte limpede: nu mai continua dacă vrei să îţi revii şi să ai o activitate ulterior” , a explicat Stolojan la Adevărul Live.

În anul 2004, Theodor Stolojan (PNL) s-a retras din cursa prezidențială în favoarea lui Traian Băsescu (PD). Înțelegerea politică între cele două partide era ca liberalii să ia președintele României, iar celălalt să fie numit apoi premier. Într-o conferință publică cu puțin înainte de campania electorală el a anunțat că se retrage invocând probleme medicale, locul fiind luat de Traian Băsescu, cel care a și făcut anunțul Coaliției PNL-PD cu lacrimi în ochi - momentul ”Dragă Stolo”

După acel moment s-a speculat intens cu privire la un posibil șantaj al șefului PD de atunci șa adresa șefului liberalilor.

Care mai este relația lui Stolojan cu Băsescu

Referitor la relaţia cu Traian Băsescu, fostul premier PNL a susținut că păstrează legătura şi se văd la câteva luni.

Stolojan a candidat și la alegerile prezidențiale din anul 2000 atunci când s-a clasat pe Locul III după Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor.

Ulterior retragerii din cursa pentru prezidențiale, fostul premier a refuzat să revină în fruntea Guvernului României.

Atunci el a motivat retragerea prin faptul că nu poate să guverneze cu PSD: „Trebuia să facem guvernare cu PSD şi eu 4 ani de zile făcusem campanie împotriva corupţiei, care era tema principală, şi a politizării excesive. Începusem negocierile cu PSD şi asistam la împărţirea posturilor şi ajunsem până la nivelul de distribuire a Romgaz etc. M-am dus la Băsescu şi am zis că eu nu mai vreau”, a mai relatat fostul premier.