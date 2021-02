După ce a fost IGNORAT de București când a cerut vaccinuri, Dominic Fritz FACE ACUZAȚII: Timișul e în scenariu roșu pentru că testează

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a atras atenţia că în România nu se testează împotriva COVID-19, astfel că acest lucru ”dă o impresie falsă de siguranţă”. Edilul a afirmat că în judeţul Timiş se testează destul de mult, iar acesta este motivul pentru care acest judeţ este singurul care se află încă în zona roşie, conform News.ro.

”Suntem un judeţ care este în scenariul roşu şi, din păcate, rata continuă să crească, ieri s-a ajuns la peste patru cazuri la mia de locuitori, la Timişoara. Şi numărul de decese continuă să crească. Îmi spun medicii din spitale că ATI-urile sunt din nou pline. În acelaşi timp ştim că în România începe să se răspândească şi noua tulpină britanică, care este mult mai contagioasă decât cea cunoscută până acum. Acesta este un lucru care trebuie să ne îngrijoreze pe noi toţi şi rugămintea la toţi este să protejeze pe cei mai vulnerabili şi să respecte toate măsurile. Noi toţi avem sentimentul că trebuie să se termine odată, dar din păcate pericolul nu a trecut”, a declarat primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, marţi, într-o conferinţă de presă.

Edilul a mai subliniat că motivul pentru care Timişoara şi judeţul Timiş au o rată de infectare cu virusul SARS CoV-2 mai mare este că se testează masiv.

”Mulţi m-au întrebat care este motivul pentru care Timişoara şi Timişul au o rată mai mare de infectare. Impresia mea, dacă mă uit la cifre, este că noi avem mai multe cazuri cunoscute pentru că noi, în Timiş, testăm cum ar trebui să testeze toată România. Cred că este o problemă că în alte părţi ale ţării ne minţim singuri şi asta ne dă o impresie de falsă siguranţă. Ca să fac o comparaţie, în Timiş se fac săptămânal, în medie, cam 1.500 de teste PCR la 100.000 de locuitori. Media naţională este de 700 de teste la 100.000 de locuitori. Deci noi în Timiş testăm dublu. Zece la sută din toate testele făcute în România sunt în judeţul Timiş. Nu e nicio surpriză că şi cazurile detectate sunt mai multe”, a declarat Dominic Fritz.

Primarul municipiului Timişoara a cerut o politică unitară de testare, la nivelul întregii ţări.

”Eu cer urgent o politică unică, unitară de testare, nu numai de raportare, la nivelul întregii ţări. Să fie publice aceste date despre numărul de teste efectuate la nivel de judeţ, pentru că aşa vedem că un judeţ care pe hartie este verde este poate mai în pericol decât unul care este pe hârtie roşu. Spun doar că ceilalţi nu iau destul de mult în serios, iar asta are efecte negative”, a mai declarat primarul.

Dominic Fritz vrea transparenţă şi în privinţa alocării dozelor de vaccin şi spune că ar trebui modificate criteriile de alocare a vaccinurilor, în funcţie de cerere.

”Fac apel la transparenţă şi în privinţa vaccinării şi propun o schimbare a criteriilor de alocare a dozelor în funcţie de numărul de programări. E absurd să trebuiască timişenii să se deplaseze în alte judeţe. Daţi vaccin acolo unde cererea este mai mare. Înţeleg foarte bine că România, la fel ca peste tot în lume, are mai multă voinţă de a vaccina decât doze disponibile”, a declarat Fritz.

Primarul a mai subliniat că alte cinci fluxuri vor fi deschise, la Timisoara, în următoarele zile, acestea fiind deja pregătite pentru a funcţiona. 592 de oameni şi-au arătta disponibilitatea de a lucra în aceste centre.

”După informaţiile mele, o să se deschidă luni încă cinci fluxuri în Timişoara. Noi am pregătit toate centrele şi din informaţiile mele o să fie deschise la ISHO şi la Intrarea Doinei. Am făcut şi un apel al toţi cei care vor să ajute în această campanie, Timişorenii s-au mobilizat într-un număr foarte mare. Noi am avut în ultimele şapte zile un număr de 592 de oameni care s-au înscris, şi-au arătat disponibilitatea să lucreze în aceste centre. Ele vor fi contactate şi vom avea un procent de selecţie şi vom face contracte de prestări servicii cu ei. Apelul meu este să avem o predictibilitate mai mare şi să ni se spună cam când se plănuieşte să se deschidă, câte centre şi fluxuri de vaccinare”, a mai declarat Fritz.

Începând cu data de 15 februarie vor fi deschise zece noi fluxuri de vaccinare, în judeţul Timiş, dintre care cinci la Timişoara, a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Timiş. Astfel, vor fi trei fluxuri la complexul rezidenţial ISHO şi alte două într-o clădire a Societăţii de Transport Public Timişoara. Alte două fluxuri vor fi deschise la Lugoj şi câte unul la Giroc, Moşniţa Nouă şi Jimbolia.

În judeţul Timiş, rata de infectare este marţi de 3,51 cazuri la o mie de locutori, în timp ce la Timişoara este de 4,31 cazuri la o mie de locuitori.