După negocieri tensionate cu USR, Ludovic Orban a făcut anunțul: 'Candidați comuni pentru București'

Negocierile pentru candidaturile comune PNL-USR-PLUS în Capitală au ajuns la final! Premierul Ludovic Orban a anunțat sâmbătă că împreună cu USR PLUS au decis candidații comuni pentru București, punctând că Nicușor Dan este candidatul pentru Primăria Capitalei.

„Partenerii din USR PLUS împreună cu noi, cei din PNL, am hotărât că împreună putem să oferim un viitor mai bun pentru București și o viață de calitate mai bună pentru fiecare bucureștean. Proiectul care ne-a unit este un proiect care trebuie să pună capăt modului lipsit de profesionalism, modului lipsit de interes și implicare față de interesul bucureșteanului, modului dezastruos în care a fost guvernat Bucureștiul. Bătaia de joc la adresa bucureștenilor trebuie să ia sfârșit. Bucureștiul trebuie guvernat de oameni care iubesc Bucureștiul, de oameni capabili, de oameni cinstiți, de oameni dedicați servirii interesului public, de oameni care sunt capabili de a oferi cele mai bune soluții pentru servicii de calitate, pentru o viață mai bună în București. Astăzi am decis că vom prezenta candidați comuni pentru București. (...) Împreună am luat decizia de a susține candidatura lui Nicușor Dan pentru funcția de primar general. E un om care iubeşte Bucureştiul, care cunoaşte în profunzime problemele Bucureştiului, un om care odată ajuns la Primărie imediat va începe procesul de modernizare a Bucureştiului, de rezolvare a tuturor probemelor majore ale Bucureştiului. Prezenta mea aici este şi un semn de colaborare loială între primarul general, primarii de sector şi Guvernul României”, a spus Ludovic Orban.

Candidații PNL-Alianța USR-PLUS

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Sectorul 2 - Radu Mihai (USR)

Sectorul 3 - (PNL)

Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS)

Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL)

Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL)